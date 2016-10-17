Надежность поставщика в промышленности - один из важнейших факторов выбора партнеров для успешного и стабильного бизнеса. ООО “Нефтегазкомплект” зарекомендовала себя в этом качестве на российском рынке. Это быстроразвивающаяся компания, которая своей целью ставит комплексное обеспечение своих клиентов элементами трубопровода и запорной арматуры. Основные отрасли, в которых работает предприятие, - нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность, топливно-энергетическая отрасль, а также сфера ЖКХ и промышленное строительство. Долгосрочные партнерские отношения с нефтяными и газовыми компаниями являются приоритетными для ООО “Нефтегазкомплект”. Ассортимент продукции постоянно расширяется. Также предприятие занимается производством комплектующих по индивидуальным чертежам. Завод трубопроводов предлагает продукцию, которая соответствует всем требованиям, предъявляемым к соединительным деталям трубопроводов. В том числе учитываются особенности северной климатической зоны, то есть необходимость освоения современных коррозийно-стойких и хладостойких видов стали. Имеются все необходимые разрешения Ростехнадзора на изготовление соединительных деталей для нефтехимических, нефтегазовых, нефтеперерабатывающих, химических и прочих объектов и производств. Наряду со ставшими уже традиционными марками стали (такими как: 20, 09Г2С, 15ГС), в производстве чаще стали использоваться стали повышенной коррозионной стойкости марок, такие как: 09ГСФ, 13ХФА, 20А, 20С, 20КТ, 20КСХ по всей номенклатуре деталей. ООО “Нефтегазкомплект” поставляет широкий ассортимент продукции. Это стальные отводы трубопроводов, фланцы, тройники, заглушки и днища, сильфонные компенсаторы, переходы, запорные элементы и опоры, подвески и так далее. Также компания предлагает своим клиентам заказать проектирование и изготовление трубопроводных систем для решения нестандартных производственных и технических задач. При этом гарантируется изготовление надежных, безопасных и эффективных систем любой сложности. Производство элементов трубопроводов http://neftgazkom.ru/ имеет ряд важных преимушеств для клиентов. Во-первых, компания осуществляет доставку в любые регионы страны по железной дороге или автомобильным транспортом. Во-вторых, ООО “Нефтегазкомплект” предлагает гибкие цены, удобную систему оплаты, а также возможность отсрочки платежа в случае необходимости. В-третьих, сроки поставки максимально оперативные. Отгрузить элементы трубопроводов можно уже в течение часа. Компания строго контролирует сроки производства и доставки, вся логистика обеспечивается.