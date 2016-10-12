Специалисты из веб-студии kodulehe tegemine хотят поделиться с Вами, как сделать свой веб-ресурс максимально посещаемым. Вы преуспели в создании своего сайта, на который явно заходят ваши знакомые и родственники, да и вы тоже. А каковы ваши дальнейшие действия? Как правило, создатели сайтов имеют в планах получать прибыль, которая хотя бы покроет ваши затраты, связанные с сайтом, а может, и гораздо выше.





С чем же связано получение дохода? Непосредственно с посещаемостью сайта. Но сегодня получать прибыль стало более проблематично, ведь появляется несчитанное число различных ресурсов, создающих вам приличную конкуренцию как более раскрученные, а значит, и трудности заработка и содержания вашего сайта.





Главное заблуждение авторов в том, что многие после своей регистрации сайта на этом останавливаются. Но это чревато последствиями, ведь сайт следует продвигать. Без такой работы ваше детище может быть недоступно очень многим пользователям. Нужно ли это вам? Конечно, нет. Вам представляет интерес продвижение сайта. И вот четыре совета от веб-студии kodulehe tegemine .





Возможно продвижения через услуги платного плана





Множество сайтов пестрят предложениями о своих услугах. Поэтому необходима тщательная проверка таких сервисов, обращая внимания на его показатели: введите поиск ключевых слов. Порой сайт оказывается после десятков страниц. Такого рода продвижение имеет возможность усложнить существование вашей страницы, да и сулит потерю ваших средств.



Обязательно помните о том, что сервисы по продвижению сайтов обойдутся дороже самих сайтов. Это дополнительные затраты, плоды которых выявятся в лучшем случае только в пределах пары месяцев.





Ну, и если вы все-таки решились на использование платных услуг, применяйте опыт только проверенных сервисов. Сайтов миллион по одной тематике, но ведущие позиции у единиц.





О помощи систем поиска





Практически любой пользователь всемирной сети «забивает» данные в поисковых системах. Главный «кусок» трафика посещающих сайт направляется как раз в это место. А значит, регистрируем новоиспеченный сайт как можно скорее после всех проверок и непосредственного появления.





Что касается самих поисковиков, то в России, безусловно, популярны Гугл, Яндекс, Рамблер. За границей добавляем Яху и Альтависта. Конечно, сейчас программы сами занимаются автоматической регистрацией в системе, но все же в самых популярных каталогах предпочтение отдавайте мануальной регистрации.





Далее следует стараться занять приличное место среди других подобных сайтов, ведь чаще всего пользователи просматривают поисковик не далее первой пары страниц. Поэтому чем дальше от первой страницы ваш сайт, тем скорее он будет забыт или даже не обнаружен.





Каково же средство помощи для продвижения? Ссылки внешнего типа с других сайтов. Можно прилично развить цитируемость. Но будьте внимательны: индекс цитирования для разных поисковиков может варьироваться. Старайтесь, чтобы ссылки были расположены на ресурсах с высоким уровнем цитирования.





О различных видах регистрирования (каталоги, топ-ресурсы, рейтинги)





Чем отличаются все эти понятия? Топ-ресурсы, безусловно, в фаворе у пользователей. Каталоги построены по тематическому принципу. Рейтинги напрямую связаны с заходом на сайт. При регистрации в поисковой системе сайт стабильно просматривают? Рейтинги наверняка повысят число заходов: сайт сразу очутится в начале списка. Появляется специальный счетчик посещаемости, который выводит на первый план ваш сайт для продвижения к первым строчкам списка. Rambler's Top100, LiveInternet.ru, Top.Mail.ru, Spylog.ru, One.ru сейчас самые популярные в Рунете.





Если вы регистрируете сайт в Яндекс-каталоге, то индекс цитирования растет. Возможен вариант на платной основе или обмен ссылками с подобными по темам сайтами, уже зарегистрированными. Подождите, пока ваш рейтинг наберет первую сотню, тогда бесплатная регистрация в каталоге будет более доступной.





Появление ссылок на Досках объявлений





Размещая подобным способом ссылки, можно также преуспеть в увеличении цитируемости вашего создания. Объявления являются бесплатными, включая их накопление, так что их попробуйте разместить приличное количество. Есть ли недостатки? Весьма невысокий отклик на анонсы, недолгое время на начальных страницах и возможное наполнение спамом.





Важно также наладить оптимизацию внутри сайта. Наполнение должно представляться интересным, понятным, соответствующим тематике. Необходимо регулярное обновление информации, это тоже внесет свою положительную лепту, продвинув сайт к началу списка поисковых систем. Продумайте ключевые слова, ведь они составляют суть вашего сайта и влияют на выбор аудитории, а также структуру ссылок. Используйте также рекламу в сети, это привлечет дополнительных пользователей.





На сегодняшний день весьма актуально продвижение картинок. Конкуренция еще недостаточно выросла в этой сфере. Также интересны приемы увеличения трафика с помощью эффектного описания к сайту при поиске. Это называется сниппет.





Безусловно, варианты продвижения сайта сейчас многочисленны и обладают неоднородной степенью эффективности. Что ближе и актуальнее, решать вам. Главное, не забывайте о продвижении своего детища, в идеале – каждый день. Также вы можите поручить продвижение своего сайта проффесионалам из веб-студии kodulehe tegemine .