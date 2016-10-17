Махровые халаты - всегда востребованный элемент домашнего гардероба. Это прекрасный аксессуар не только после банных процедур, он согреет в холода и наполнит домашним уютом. Во-первых, этот вид одежды для дома очень удобен, в частности, не стесняет движений. Во-вторых, он прекрасно впитывает влагу. Так что после банных процедур дома или на даче он идеален. В-третьих, махровый халат позволяет коже дышать, что особенно актуально зимой. В-четвертых, сегодня можно купить этот элемент домашнего гардероба любых расцветок, любой плотности. В-пятых, махровые халата изготавливают из экологически чистых материалов, что придает им дополнительные свойства. Халаты гипоаллергенны и не вызывают раздражения. Наконец, махровые халаты очень долговечны. Они могут прослужить вам верой и правдой долгие годы. Есть и важные моменты, которые нужно учитывать при эксплуатации одежды. Стирать халаты нужно при температуре не выше 40 градусов, отдельно от других вещей, сушить лучше на свежем воздухе, а не батарее, а гладить нельзя ни в коем случае. Халаты Иваново в полной мере соответствуют всем требованиям к этому виду одежды. Это стопроцентная натуральная хлопковая ткань плотностью 380-400 г/м2. Все халаты высшего качества и разнообразных расцветок. Минимальная сумма заказа составляет 10 тысяч рублей. Преимущества заказа у компании “Тестиль сити” - во-первых, возможность изготовления в сжатые сроки на крупном производстве, во-вторых, отгрузка в течение одного дня после оплаты заказа (наличие всех моделей на складе в любой момент времени), в-третьих, пошив на заказ. Изготовить партию халатов можно под любым брендом. Оформить заказ очень просто. Вы открываете форму заказа, где указываете все необходимые характеристики товара (мужской/женский, размер, расцветка - имеется семь вариантов, от белого и синего до бордо и ореха). Затем заказ необходимо оплатить двумя способами: либо на от юридического лица на расчетный счет либо от физического лица через любой банк, который работает в сети (к примеру, Сбербанк онлайн). Далее одной из транспортных компаний партия халатов будет отправлена по любому адресу (либо на дом, либо на склад). Полный список транспортных компаний, которые осуществляют доставку, можно посмотреть на сайте компании “Тестиль сити”. На этой же странице можно узнать условия доставки и ее стоимость. Все подробности можно узнать по телефону компании, указанному на сайте.