Классический стиль в интерьере – это гармония и симметрия, дополненная дорогими и качественными материалами. Он никогда не теряет актуальности из-за своей элегантности и утонченности. Формирование классического стиля началось во времена дворцовой роскоши примерно в 16-18 веке. В основу заложены простые, правильные формы, симметрия, торжественность, пастельные тона.
Мебель в классическом стиле
Материалом для мебели в классическом интерьере послужат ценные породы дерева. Дуб, вишня, орех, карельская береза – наилучший выбор, при помощи которого вы сможете подчеркнуть изящность и респектабельность помещения. Часто при оформлении комнаты в классическом стиле используют антикварную мебель, которая передавалась по наследству. Таким образом, вы сдуваете пыль с истории и адаптируете ее к современным реалиям. Мебель в классическом стиле
высокого качества на сегодня представлена в основном европейскими производителями, среди которых лидирующую позицию многие годы сохраняет Италия.
Отделка
Если вы решили оформить комнату в классическом стиле, то нужно быть готовым к затратам – без натуральных и качественных материалов не обойтись. В качестве покрытия пола используйте массивную доску или паркет. Для отделки потолка можно обратиться к росписи или лепке, что придаст помещению роскоши. Если же назначение помещения несколько иное, то потолок можно покрыть краской или использовать натяжное покрытие, но не забывайте о правильности геометрических форм. Для оформления стен чаще всего используют гладкие обои, ткань в качестве обивки или отделывают стены деревянными панелями.
Детали и декор
Каждая мелочь в классическом интерьере имеет значение. Изделия из фарфора, бронзы или мрамора хорошо впишутся в помещение. Классический стиль любит зеркала в благородных рамах, картины с изображением портретов или пейзажей, антикварные вещи. Но помните, что аксессуары должны создавать теплую атмосферу, не нужно разрозненности, важна чувственность.
Цвет и освещение
Светлые, пастельные, кремовые тона в сочетании с темными элементами, сочной обивкой мебелью (синий, бордовый, зеленый, терракотовые оттенки) – это классический интерьер. Нередко при оформлении помещения используют позолоту как в мебели, так и в оформлении потолка или стен, добиваясь праздничности и величия. Очень важную роль играет освещение, поэтому классическая люстра из хрусталя или стекла с плафонами-розочками или свечами будет как раз кстати. Дополнить освещение можно классическим торшером или бра в шелковом абажуре.
На фото представлен классический интерьер столовой в пастельных тонах, мебель от итальянской фабрики Prama, коллекция Palazzo Ducale
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Выбирая классический стиль в оформлении квартиры, вы должны понимать, что он не потеряет своей актуальности, а мебель порадует вас своим качеством и долговечностью. И не старайтесь сделать интерьер идеальным, иначе он будет казаться искусственным и нежилым. Классический интерьер – это особая атмосфера и чувственность, которая актуальна и прекрасна во все времена.