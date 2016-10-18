Группа компаний «Технополис» первой из петербургских строителей вышла на площадку бывшей производственной территории «Ленфильма», где возводит 10-этажный жилой комплекс. Руководитель ГК, почетный строитель РФ, Николай Смирнов поделился своим мнением о развитии петербургского строительного рынка и особенностях жилищного строительства в Красносельском районе города.

Оцените рынок жилой недвижимости в Санкт-Петербурге в этом году – ключевые тенденции?

В настоящий момент рынок жилой недвижимости в Санкт-Петербурге находится в равновесии. Цена квадратного метра чуть выше себестоимости строительства, ожидать падения или резкого роста на данный момент не стоит. В основном, на небольшое повышение стоимости будет влиять годовая инфляция, которая находится в пределах 5-10%.

В этом году возрос спрос на готовые квартиры с полной отделкой «под ключ», причем с отделкой высокого качества. Люди научились считать деньги и ценить собственное время. Ведь стоимость отделки в готовой квартире гораздо ниже, чем работа бригады строителей и потраченные на нее время и нервы.

Что ожидает рынок жилой недвижимости в перспективе – какие районы (территории) будут осваиваться, какие технологии в строительстве будут развиваться (или будут более популярными)?

В Петербурге мало используется береговая линия. Она частично заброшена (как, например, у «Балтийской жемчужины») или застроена старыми производствами. По моему мнению, необходимо серьезно заняться оформлением береговой линии и воссозданием морского фасада Петербурга. Также, по опыту европейских городов, следует строить яхт-клубы и парковки для катеров.

Что касается новых технологий в строительстве, конечно, будет и дальше развиваться монолитное домостроение. Плюсы его очевидны: надежность, долговечность, более низкая себестоимость по сравнению с кирпичными и панельными домами, быстрые сроки строительства, возможность возводить практически любые конфигурации. Одно из ярких подтверждений этой технологии – отель в Сингапуре, выполненный в форме дома с лодкой.

Что будет с ценами на жилье? Как на цены повлияет прекращение государственных программ поддержки ипотеки?

Помимо того, что я уже сказал, отдельно бы хотел остановиться на госпрограмме по поддержке ипотеки. Она заканчивается в декабре 2016 года и ее необходимо продлевать и стремиться к дальнейшему снижению процентных ставок. Ни в одной развитой стране нет таких высоких ставок, как у нас. В нашем огромном городе еще очень много людей, которые не имеют своего жилья или живут в морально устаревших домах, а иногда даже в аварийных. И далеко не все имеют возможность купить на свои деньги квартиру. А молодые семьи? Как они могут приобрести отдельное жилье, чтобы жить в нормальных условиях и воспитывать детей! Ведь мы помним слова классика, как квартирный вопрос портит людей. В данной ситуации выход только один: продолжать развивать ипотечные программы, стремиться к дальнейшему снижению ставки по ипотеке.

Это, кстати, даст новый импульс для строительной отрасли, а, значит, мы увидим появление новых рабочих мест, рост налоговых отчислений, и повышение загрузки для других отраслей экономики.

Кстати, хватает ли квалифицированной рабочей силы для строительного комплекса?

Дефицит квалифицированной рабочей силы по-прежнему одна из серьезных проблем строительной отрасли. Вспомните историю. Кто строил Санкт-Петербург? При царе привозили крепостных крестьян, при Советском Союзе были иногородние. Приезжали рабочие со всей страны, получали койко-место в общежитие, прописку и пополняли рабочие места на стройках, заводах и фабриках. Но при Советском Союзе была целая программа по привлечению кадров. Например, работала сеть профтехучилищ, где готовили рабочих разных специальностей с дальнейшим трудоустройством.

А сколько было художественных произведений, снято кинофильмов про человека труда, про рабочие династии! Сколько было среди рабочих кавалеров, орденов, героев соцтруда! Человек труда - звучало гордо! Люди не боялись рабочих профессий, многие этим даже гордились. Как я гордился своим отцом - бригадиром комплексной бригады - кавалером ордена Трудовой Славы III степени. Сегодня, к сожалению, ничего этого нет.

Молодежь боится идти на стройку. Вопрос даже не в размере оплаты труда. Боится и все! Не престижно, тяжелые и опасные условия. Работа, в основном, на открытом воздухе. А климатические условия у нас какие? То дождь, то ветер, то мороз и снова ветер. Частично вакансии закрывают рабочие из Средней Азии, но там масса других проблем и это отдельная тема для другого разговора.

Вы реализуете проект жилого комплекса в Красносельском районе. В чем особенности этого района и что строительные компании могут предложить нового в жилом строительстве именно в этом районе?

На улице Тамбасова мы строим жилой комплекс «Премьера», на земельном участке, ранее принадлежавшем киностудии «Ленфильм», отсюда и характерное название. Дом небольшой, 10 этажей на 252 квартиры, с подземным паркингом. Все квартиры с полной отделкой, сантехникой «под ключ».

Я никогда не жил в Красносельском районе, хотя работал на многих объектах, но сейчас, изучив его более подробно, я в него влюбился. Хороший обжитой район со многими парками, скверами, и с развитой инфраструктурой. Близость Петергофа, Финского залива. Правда, довольно далеко от станций метро, но здесь очень развит общественный транспорт. Для автомобилистов рядом находятся КАД и ЗСД. Плотность застройки в районе оптимальная.

Еще одна удивительная особенность - это большее количество солнечных дней на юге Петербурга, чем на севере. Хотя один город, но расстояние в 35-40 км сказывается. Здесь даже дышится легче. Не просто так цари все-таки строили свои загородные резиденции к югу от города.

Являются ли жители района целевой аудиторией нового жилищного строительства? Что может быть в перспективе с «кораблями», которые популярны в Красносельском районе? Могут ли здесь реализовываться программы реновации?

Когда мы проектировали дом, то внимательно изучили соседнюю существующую застройку и обратили внимание, что в районе преобладают так называемые «дома-корабли» советской застройки с кухнями 6 кв.м., маленькими комнатами и прихожими, по преимуществу без лоджий. Мы учли недостатки советских проектов и запроектировали большие прихожие, кухни-столовые от 15 кв.м. и большие лоджии. В некоторых квартирах есть гардеробные, два санузла. У нас даже предусмотрены квартиры с открытыми террасами, где жильцы могут организовать небольшую зеленую лужайку.

На мой взгляд, ряд квартир имеют удобную европейскую планировку так называемые «евродвушки», «евротрешки», где кухня объединена с гостиной. Хозяйка не оторвана от семьи и находится в едином пространстве, что, на самом деле, очень удобно.

Стоит отметить, что срок службы панельных домов составляет порядка 50 лет. Существующие «корабли» близки к этому сроку. Кроме того, это абсолютно устаревшие морально дома. Реконструировать их нет никакой возможности (во всяком случае, я не знаю ни одного такого проекта), остается только снос, но для этого их надо расселить. А вот это самая большая проблема! Существующее законодательство не в состоянии ее решить так, чтобы максимально учесть все интересы - и жильцов, и застройщиков. В результате страдают все. И жильцы, которые находятся в жутких условиях, и застройщики, которые не могут ничего сделать.

Необходима государственная программа по расселению ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья, а также новая правовая база для решения данного вопроса. Без этого любые программы реновации будут буксовать.