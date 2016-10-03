Дверная продукция представлена на современном рынке в широком ассортименте. Входные и межкомнатные двери выпускаются отечественными и зарубежными производителями. Они отличаются материалом изготовления, стилем, эксплуатационными характеристиками, размерами и прочими аспектами. Что выбирают потребители?

Современные входные двери и их характеристики



Входная дверь – основной элемент защиты любого объекта, будь то дом, квартира или коммерческое здание. К этой продукции предъявляются особые требования. Она должна быть привлекательной с эстетической стороны, отличаться прочностью, надежностью и долговечностью. На рынке сегодня можно купить стальные двери и их деревянные аналоги. Последние используются с внутренней стороны жилья, а вторые – с внешней.



Металлические полотна состоят из нескольких тонких листов стали. Полость между ними заполняется утеплительными материалами – гофрокартоном, минватой, пенопластом, поролоном, инновационными пористыми веществами. Некоторые модели предполагают наличие нескольких утеплителей. Сами стальные листы могут иметь разную толщину – от 1 до 4 мм. Оптимальный вариант для квартиры составляет 2-2,5 мм. Для загородного дома стоит предпочесть вариант с максимальными показателями. Производятся стальные листы различными технологиями – методами горячей и холодной катки, сваркой. Последний вариант считается наименее безопасным, так как в таком случае злоумышленнику легче раскурочить дверь. Входная дверь оснащается массой дополнительных компонентов – глазком, задвижкой, усиленными петлями, уплотнителем, выдвижными ригелями, антисъемными штырями, несколькими замками.



Деревянные двери производятся из массива. При установке на входе они зачастую играют роль дополнительной конструкции. Если же в доме присутствует надежная охранная система, то такой дверной блок применяется в качестве основного.

Современные межкомнатные двери

Этот тип продукции предполагает более широкий ассортимент. Наиболее востребованный вариант – двери межкомнатные классика, созданные из натурального дерева. Также для производства полотен используются пластик, МДФ, алюминий, стекло. При выборе указанного товара необходимо учитывать общую стилистику помещений. Эксперты рекомендуют во всей квартире или доме использовать одинаковые решения. По строению полотна бывают глухими и со вставками, одностворчатыми и двустворчатыми, распашными и раздвижными. Отличаются двери цветовыми решениями и прочими характеристиками.



Наиболее широкое распространение в последние годы получили модели, декорированные экошпоном. Этот материал представлен в виде тоненьких полосок, полученных из массива ценных пород. С его помощью обклеиваются как деревянные полотна из недорогих групп, так и бюджетные варианты. Эта технология обработки позволяет получить очень красивые решения, не уступающие природным аналогам, но имеющие более доступную стоимость.



Относительно конструкционных решений, то сегодня большой популярностью пользуются не только классические полотна, но двери-купе. Последние позволяют существенно экономить свободное пространство в помещениях. Они удобны и практичны при эксплуатации. Двери-купе имеют и один значимый недостаток, свойственный подобным системам – частый выход из строя элементов крепежа. В санузлах, на кухнях, в кладовых нередко встречаются двери в виде гармошки и книжки. Чтобы подобрать максимально удобный, практичный и доступный вариант, необходимо обращаться за помощью к профессиональным дизайнерам.