Сделки на начальном этапе возведения или при полной оплате значительно снижают стоимость квартиры. Рассрочка, ипотека, сезонные скидки, всевозможные акции становятся не только маркетинговым инструментом, но и реальным шансом покупки хорошей квартиры в престижном районе.

Нередко кроме основных привилегий москвичам предлагаются такие приятные бонусы, как скидки на парковочные места, дисконтные карты строительных и мебельных магазинов. Купить квартиру от застройщика можно с финишной отделкой, современными климатическими системами и даже мебелью.

Особенности столичных новостроек

Москва, а особенно прилегающие к центру районы, требуют особых проектов: выдающихся внешне, качественных и комфортных внутри. В сотрудничестве с лучшими авторами рождаются удивительная архитектура и до мелочей продуманное внутреннее оформление.Таков, например, новый проект новостройка EgoDom от застройщика «EGOEURO GROUP», главным архитектором которого является С. Скуратов, создатель Copper House, Дома на Мосфильмовской и Баркли Плазы.

Актуальные предложения

Квартиры в московских новостройках любого класса теплые и светлые, с толково организованным пространством. На выбор покупателю предлагаются уже готовые и свободные планировки, которые очень популярны. Несколько санузлов, удобные подсобные помещения, просторные коридоры, большие панорамные окна и балконы есть не только в квартирах сегмента комфорт и премиум. Но за видовым пентхаусом или двухуровневыми апартаментами лучше обратиться к застройщику элитного жилья.

Паркинг с достаточным количеством мест и необходимым сервисом, квалифицированная охрана и профессиональное оформление придомовой территории – обязательные атрибуты недвижимости класса люкс. Кроме этого, дальновидный застройщик обязательно позаботится о досуге, здоровье и сфере услуг, включив в проект рестораны и магазины (в лучшем случае – торгово-развлекательный центр), многофункциональный спорткомплекс, различные салоны, а родителей порадует частным детским садом и школой.

Роль окружения и расположения

Современные комплексы премиум-класса ориентированы на требовательных клиентов, которым важны не только бытовые условия, наличие современных коммуникаций, но и социальный фактор. Благоприятное окружение, близость к парковым зонам или набережной, высокий уровень внешней инфраструктуры, а также хорошее транспортное сообщение привлекают успешных, знающих толк в комфорте людей. Расположенный рядом с Сокольниками, EgoDom находится в нескольких минутах от метро Алексеевская, поэтому является идеальным примером комфортного места для жизни в столице.