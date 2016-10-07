Сейчас в продаже имеются разнообразные виды генераторов, все они имеют предоставление различных характеристик. В основном представленные модели оснащены однофазным или трёхфазным двигателем, однако не все понимают какой тип им нужен.

Однофазный генератор тока

Данный тип генератора нужен при работе исключительно для однофазных потребителей электроэнергии, которые наиболее распространены. Однофазный генератор имеет выходы только на 220 вольт, в отличие от трёхфазного агрегата, в котором есть возможность для 220 и 380 вольт.

Для такого аппарата требуется вести учёт всех подключаемых потребителей энергии, что планируется подключать к электрогенератору. Требуется иметь небольшой запас мощности, дабы была возможность подключить дополнительные приборы и избежать их выхода из строя. Так как имеется всего одна фаза, то применять генератор лучше всего в тех местах, в которых электропитание проведено на одной линии и не содержит трёхфазных источников потребления.

Преимущества

Основное преимущество однофазного источника в его низкой стоимости и более дешёвому обслуживанию. Они обладают частотой 50 Гц и вырабатывают 220 В, применять их можно только для однофазных потребителей. Подойдут для повседневного использования в бытовых ситуациях, когда приборы имеют невысокую мощность и не обладают серьёзными нагрузками двигательного характера.

Однако для бытовых ситуаций можно обойтись однофазным источником даже когда в дом заведено три фазы. Сделать это можно достаточно просто. При резервном источнике питания не подключать к генератору мощные приборы, которые используют три фазы.

Для правильного подключения можно использовать услуги квалифицированного электрика, который сможет подключить трёхфазную коммутацию к однофазному генератору. Это позволит сэкономить деньги на покупке и обслуживании генератора, так как в основном, в быту генераторы используются только для временного источника электроэнергии, когда основная сеть повреждена.

Часто не слишком мощные генераторы используют для отдыха на природе, для подключения холодильника и прочих приборов первой необходимости. Для этих целей понадобится исключительно однофазный тип двигателя, так как основные потребители рассчитаны на одну фазу. Всё, что нужно, это правильно рассчитать необходимую мощность агрегата и выбрать модель по-надежнее.