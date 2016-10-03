В последнее время велосипедный спорт стал очень популярным. Поэтому многие любители прогулок на свежем воздухе приобретают подобные транспортные средства для необременительных поездок по городу или отдыха на природе. Но каждый велосипедист должен содержать свой агрегат в отличном состоянии. Для этого необязательно обращаться в специализированные мастерские. Некоторые мелкие неисправности можно устранить и самостоятельно. Чтобы все прошло успешно, следует заблаговременно запастись киянкой, пинцетом, шлицевыми отвертками, шестигранником, гаечными ключами и другими инструментами. Со временем может потребоваться дополнительный втулочный ключ.

Любой велосипед имеет достаточно сложную конструкцию и требует периодического смазывания определенных деталей. Для современных транспортных средств используются аэрозольные, жидкие и густые смазочные материалы. Для обработки цепей, задних втулок и барабанов идеально подойдет второй вариант. А аэрозоль можно распылить на шарнирные соединения. Густым веществом обычно смазывают подшипники велосипеда. В процессе ликвидации неисправностей важно уделить внимание каждой детали. Можно заказать услуги по ремонту велосипедов в специализированной фирме, чтобы оперативно получить качественный результат.

Если вы планируете разобрать и проверить транспортное средство самостоятельно, стоит начать с рамы. Сначала ее необходимо очистить от пыли и грязи, а потом осмотреть на предмет сколов и царапин. Если серьезных дефектов обнаружено не было, следует вооружиться баллончиком с краской и обработать все минимальные трещинки. Особенное внимание велосипедист должен уделить проверке рулевого стакана и кареточной трубы.

У каждого велосипеда имеется сложная тормозная система, которая требует надлежащего ухода и своевременного ремонта. Проверить ее состояние можно и без участия профессионалов. Для этого необходимо внимательно изучить поршни и при необходимости заменить их новыми, протестировать калиперы и обратить внимание на недостатки в их функционировании. Велосипед кажется простенькой системой, пока вы не начали изучать его досконально и разбирать каждую деталь. Даже в примитивно устроенной тормозной ручке может потребоваться замена уплотнительного кольца. Если решить вопрос самостоятельно невозможно, обратитесь к специалистам. Они внимательно рассмотрят поршни и ручку, придут к выводу о замене деталей или вынесут положительный вердикт о состоянии тормозной системы транспортного средства.

Если вы решили самостоятельно справиться с проблемой, тщательно прокачайте тормозную жидкость и определитесь с ее консистенцией — продукт должен быть однородным. Если это не так, придется взяться за замену жидкости или обратиться к профессионалам. Многие люди самостоятельно осуществляют ремонт своих автомобилей, так что наличие велосипеда еще не является поводом каждый раз обращаться в мастерскую. Нередко возникают такие ситуации, когда поход в сервисный центр является неизбежным. К примеру, чтобы выполнить ремонт заднего колеса велосипеда, придется серьезно потрудиться. Лучше сразу доверить работу экспертам.

Зато самостоятельно владелец экологичного транспорта сможет отрегулировать педали, проверить подшипники и раму, откорректировать незначительные визуальные дефекты. Загрязненные поршни, воздух, попавший в гидравлическую систему — велосипед может сломаться по совершенно разным причинам. Но можно превратить его ремонт в интересное и полезное хобби, научиться всем манипуляциям и обзавестись нужным инструментом.