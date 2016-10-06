Ни что не стоит на месте. Прогресс затрагивает практически все сферы общества. Безусловно, не мог он обойти и букмекерские конторы. Азарт людям был присущ всегда – финансовый вопрос занимал одно из первостепенных мест. Заключить пари могли, поставив на кон жен и детей. Причем ставку делали раньше на все, что бегает или прыгает. Несомненно, необходим был человек, который бы принимал эти ставки. Профессиональный спорщик, впоследствии букмекер, принимая ставки, всегда держал в голове свои собственные финансовые интересы.

Наука шагала вперед, и со временем появились сначала механические, а затем и электрические тотализаторы, предназначенные для регистрации ставок. Кажется забытым, что еще совсем недавно толпились в очереди в ППС, ожидая список пари, который, как правило, был один на всех. Сегодня же львиную долю занимают онлайн-ставки, что вполне объяснимо. Беттер, удобно устроившись перед монитором, может изучить линию, тщательно проанализировать событие, а уже затем совершить ставку.

Однако не все так однозначно. Онлайн-ставки на спорт имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы онлайн-ставок

Говоря об основных плюсах ставок онлайн, отметим несколько ключевых преимуществ.

Во-первых, как уже было сказано выше, онлайн-ставки можно сделать, не выходя из дома в любое время суток и любую погоду. Удобство выражается также в том, что можно спокойно, тщательно изучить линию, не думая о том, что за тобой образовалась очередь, и воспользовавшись сторонними информационными сервисами.

Во-вторых, несомненно, необходимо сказать и про live-ставки , где играют роль порой и секунды. Возвращаясь к вопросу очереди и оперативности, находясь дома перед монитором и наблюдая за трансляциями, вы тут же сможете сделать ставку, если в ход игры вмешаются какие-то факторы (травма, удаление).

, где играют роль порой и секунды. Возвращаясь к вопросу очереди и оперативности, находясь дома перед монитором и наблюдая за трансляциями, вы тут же сможете сделать ставку, если в ход игры вмешаются какие-то факторы (травма, удаление). В-третьих, преимущество, хотя и относительное, онлайн-ставок выражается в том, что вам не нужно носить денежные средства по карманам и портмоне, особенно если это касается крупных сумм. Депозит можно сделать с удобной для вас платежной системы, при этом это касается и вывода средств.

Минусы онлайн-ставок

Основные минусы онлайн-ставок связаны с процессом получения выигрыша, однако есть и другие недостатки.

Во-первых, на сегодняшний день все больше букмекерских контор попадает в Единый реестр запрещенных сайтов. Поэтому для постоянного доступа к букмекерской конторе необходимо воспользоваться одним из вариантов обхода блокировки, заключающимся в использовании зеркала сайта, в настройке расширения для браузера или в услугах анонимайзеров.

Во-вторых, следует отметить, что ряд контор может заблокировать счет игроку по тем или иным причинам, особенно это касается успешных игроков.

В-третьих, говоря о вопросах вывода средств, можно сказать, что получить выигрыш порой достаточно непросто. Иногда процедура растягивается на недели. Верификация личности, которую не обойти при выводе крупной сумме, занимает существенное время, в то время как в пунктах ППС такая проблема отсутствует. Стоит отметить и тот факт, что большинство букмекерских контор устанавливает лимит на вывод средств, поэтому вопрос времени и здесь будет актуален.

Таким образом, можно сказать о том, что и ставки офлайн, и ставки онлайн имеют свои преимущества и недостатки, а потому опытные бетторы используют оба варианта.