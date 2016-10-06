Меховые жилеты напрямую с пятигорской фабрики «АРМАДА»!

При разработке моделей меховых жилетов мастера Пятигорской меховой фабрики «АРМАДА» учитывают тенденции моды, а также предпочтения клиенток. Этот вариант мехового облачения в современном обществе обретает все большую популярность, поскольку при ношении жилета сохраняется относительная свобода движений, которая не характерна в случае шубы или пальто. В то же время меховой жилет хорошо согревает свою хозяйку и замечательно сочетается со многими видами одежды.

В каталоге фабрики «АРМАДА» на сайте armadafurs.ru есть укороченные жилеты, меховые жилеты средней длины, а также удлиненные модели. При их изготовлении применяют мех разных видов:

норка и соболь используются для создания шикарных жилетов, которые можно надеть даже с вечерним платьем;

койот, чернобурка и песец приглянутся любительницам пушистого и мягкого меха;

мутон, каракуль, тюлень станут выбором стильных и практичных бизнес-леди, привыкших самостоятельно водить автомобиль и разбираться с возникшими проблемами.

Все модели меховых жилетов понравятся людям творческих профессий, работающих на открытом воздухе – фотографам, операторам, ведущим, а также представителям других специальностей, которым обязательно нужно обеспечить полную свободу рукам и всему телу.

Оцените индивидуальность, как ее ценят наши мастера

Каждый заказчик для нас – особенный, поэтому мы предлагаем модели меховых жилетов, которые уже завоевали высокие оценки наших клиентов. Размерный ряд предлагаемых изделий достаточно широк, но для нестандартной фигуры у нас особые условия – бесплатная услуга разработки модели для индивидуального пошива.

Вы можете выбрать мех, из которого желаете иметь жилет, определиться с особенностями модели или скомпоновать собственный фасон жилета из элементов разных моделей, представленных в каталоге. Мы реализуем все ваши предпочтения во вновь созданном специально для вас меховом жилете.

Отличное качество выделки и мастерство специалистов фабрики обеспечат вам меховой жилет, который согреет в любую погоду и станет стильным дополнением к любой одежде. Наличие чипа на готовом жилете является гарантией качества, поскольку содержит сведения о происхождении изделия.

Меховой жилет от пятигорской фабрики «АРМАДА» – практичность, стильность и свобода движения в холодную пору!