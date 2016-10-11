В сентябре по традиции американская компания Apple, многолетний лидер на рынке смартфонов, представила новую модель своего хита iPhone - семерку. Теперь обновленный гаджет доступен и в России http://www.re-store.ru/apple-iphone/iphone-7/. Его предлагает в своем каталоге сеть фирменных магазинов re:Store. Почему поклонникам устройств от компании из Купертино стоит присмотреться к этому смартфону? Эксперты рынка могут назвать сразу десяток причин. Во-первых, это обновленный дизайн. И хотя редизайн не является революционным, Apple как обычно очень много внимания уделяет деталям. Доработан внешний вид корпуса, в частности, то, как расположена в нем камера. И черный цвет в расцветке гаджетов от Apple выглядит очень привлекательно. Матовый черный и глянцевый оникс добавлены в линейку американской компании впервые. Во-вторых, у любителей фотографировать появится больше причин для удовлетворения качеством картинки. Стабилизация изображения, более высокое качество съемки в условиях слабого освещения, увеличенное разрешение и более тонкая настройка съемки. В-третьих, новые iPhone получили защиту от пыли и влаги. Если и раньше устройства не очень страдали от воды, то теперь их можно купать совершенно спокойно, с гарантией от производителя. В-четвертых, в привычную всем кнопку Home внедрена технология Taptic Engine. Несмотря на то, что кнопка по-прежнему сенсорная, пользователь будет ощущать полноценный клик. Следующая важная характеристика новых айфонов - улучшенная начинка.

С момента появления самого первого гаджета от Apple производительность процессора выросла в 120 раз. Но и в сравнении с шестеркой она увеличилась на 40%. А быстродействие в работе с графикой - в полтора раза. Кроме того, минимальный объем физической памяти равен 32 Гб, а не 16 Гб как раньше. На этом все улучшения и доработки не заканчиваются. Вроде бы физические характеристики экрана не изменились, но он стал на 25% ярче и теперь по качеству изображения сопоставим с цифровым кино. Мощнее стал аккумулятор. Ваш айфон будет работать на пару часов дольше, что очень важно в купе с новой, более мощной начинкой. В плане звука Apple удалось добиться стереозвучания благодаря специфическому расположению динамиков. Кроме того, компания из Купертино отказалась от стандартного входа для наушников, поработав над качеством звука, увеличила скорость передачи данных.