Любой человек, который задумывается о создании своего бизнеса сегодня, начинает с торговой сферы. И наиболее очевидной мыслью является создание интернет-площадки, которая будет продавать товары или услуги. Но обычно это сопряжено с большими затратами: создание самой площадки, финансирование наемной команды. Что если есть более простой способ? http://rutut.ru - онлайн-гипермаркет, который не только позволяет покупать различные товары, но и создавать продающий сайт. При этом абсолютно бесплатно. Это место встречи в интернете продавцов и покупателей, где найдется место и вам. Нужен товар? Заходите в определенный раздел. Нужна услуга? Аналогично. Нужен надежный партнер по бизнесу? Здесь есть каталог предприятий. Если простой покупатель, то вам доступны десятки категорий товаров от различных производителей. К примеру, это аудио- и видеотехника, гигиена, канцтовары, домашний текстиль, безопасность, компьютеры, ПО, оргтехника. Здесь вы можете купить женские сапоги, антиквариат и сырье для легкой промышленности. Никаких ограничений. К каждому товару предлагается хорошие фотографии, исчерпывающее описание и цена. С другой стороны, Rutur - это бесплатный конструктор интернет-магазинов.

Уделите всего пять минут вашего времени, и вы сможете создать продающий сайт. Вы сможете добавлять товары или услуги, а они будут автоматически отображаться в каталоге сетевого гипермаркета. То есть любой посетитель сайта превратится в вашего потенциального покупателя! Кроме того, вы сможете получать клиентов из поисковых системы и каталога Rutut.ru. Как создать сайт бесплатно? Первый шаг - зарегистрироваться на сервисе. Для этого нужно заполнить анкету. Все действительно бесплатно. Сайт гарантирует отсутствие скрытых платежей. Второй шаг - разместить, используя удобный интерфейс, ваши товары и услуги, добавить подробное описание и красивые фотографии. Третий этап - начинайте продавать! Сразу после появление ваших товаров или услуг на сайте они индексируются во всех системах. Нужно ли некоторое время на продвижение. Вы получаете тройной поток клиентов. Во-первых, с самого сайта. Во-вторых, из поисковых систем. Потенциальные покупатели смогут найти то, что вы продаете, через популярные Google и Яндекс. В-третьих, с базы предприятий Rutut. Кроме того, этот сервис представляет собой новостной портал, где публикуются последние новости по разным темам, и яркий справочник по всей России. Заходите, регистрируйте, покупайте и продавайте за пять минут!