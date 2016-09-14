Уборка дома, особенно если у вас большая квартира или обширный загородный дом в несколько этажей с множеством комнат, - задача не из простых. И уже тем более не слишком приятная. Поэтому с уборка квартир по заказу становится всё более популярной услугой с каждым годом. Кто-то пользуется ей время от времени, другие перешли на постоянный режим. Почему спрос растёт? Во-первых, заказ работы в клининговой компании избавляет от рутины и необходимости тратить своё время на стандартные процедуры, которые по нраву далеко не всем. Во-вторых, вы никогда не выполните уборку также качественно, как это делают профессионалы. Они уберут не только помещения, но придомовую территорию, а также при заказе полной уборки бесплатно помоют вам окна. В-третьих, с каждым годом технологии уборки совершенствуются. Каждая клининговая компания берёт всё самое лучшее на вооружение. В-четвертых, профессионалы используют средства и инструменты, которые вы вряд ли найдете в обычном магазине. Какие услуги предлагаются? Это простая уборка квартиры, генеральная уборка квартиры или офиса (включает, к примеру, мойку и чистку мягкой мебели, плинтусов, батарей, кухонной мойки и так далее), поддерживающая уборка на регулярной основе, экоуборка (замена химических моющих средства на экологически чистые и безвредные), уборка коттеджей, уборка после ремонта с выносом строительного мусора, срочная уборка (в течение одного-двух дней), мытье окон, химчистка ковров и устранение запахов (не только в доме или квартире, но и, к примеру, в автомобиле).

Удобства заказа уборки в Liclean в качестве работы, оперативности, исполнительности и прозрачности ценовой политики. В какую стоимость вам обойдётся убрать ваше помещение, квартиру или загородный дом, вы можете понять сразу, просто пройдясь по тарифам на сайте. Заказать уборку можно онлайн. Стоимость зависит от целого ряда факторов: площади помещения, количества расходуемых материалов, загруженности территории и так далее. Компания существует с 2013 года и за это время успела привлечь множество клиентов, которые стали постоянными. Пользуясь услугами Liclean, вы можете быть уверены не только в качестве работ, но и в том, что за всеми их аспектами проследят. Проводится постоянный мониторинг объектов, интересуется у клиентов, довольны ли они качеством проведённых работ. Компания использует только высококачественные, сертифицированные в России и профессиональные средства для уборки, а также инвентарь. Все работники имеют значительный опыт в этой индустрии.