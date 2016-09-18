Сантехнический скотч позволяет укрепить стыки в трубах, обмотать их, провести герметизацию корпусов. Его использование поможет защитить воздушные каналы от воды.

В РФ такой материал обозначают ТПЛ, в США – Duct tape. Подобная клейкая лента очень популярна в разных странах.

Ее изобрели 2 компании в начале 40-х. Изначально продукция поставлялась американской армии. Солдатам она очень понравилась за счет отличных клеящих свойств, высокого качества. Такой материал использовался как временные повязки, помогал строить блиндажи. После войны его можно было купить везде, он стал очень популярным, как и малярный скотч.

Сегодня сантехническая лента имеет тканевую основу, которая ламинирована полиэтиленом. Есть и другой вариант – это полиэтилен, который армирован стекловолокном. Скотч очень легко разрывается руками в определенном направлении, но имеет высокую прочность в общем. Это возможно благодаря армирующим волокнам.

В 70-х появился подвид такого материала, который имеет лучшую адгезию. Когда лента снимается, нет остатков клея, а разорвать руками материал еще проще, потому что в его состав входит только ткань.

Изначально скотч имел защитный цвет, т.к. использовался в армии. В быту материал зачастую имеет черный, серый цвета, однако бывает и синим, красным, даже белым. После войны этот материал продавался весьма активно, однако работникам не нравилось, что продукция выделялась на фоне труб. Вот почему компания Henkel предложила серебристый скотч.

Сегодня подобный материал очень распространен. Он попал в кадр в сериале Макгайвер. После в фильмах стали часто использовать такую ленту, чтобы связывать людей, заклеивать им рты.

Материал влагостоек, обеспечивает отличную герметизацию, характеризуется высокой прочностью на разрыв и низкой степенью удлинения. Используется как в помещениях, так и вне их.

Благодаря такому материалу проводятся изоляционные, а также сантехнические работы, обматываются трубы, которые были повреждены, заклеиваются поверхности, которые подверглись воздействию влаги, устраняются протечки. При выполнении ветро-влаго и пароизоляционных работ отлично соединяет стыки материалов по мере их монтажа. Так же активно применяется для ремонта при протечках крыш.

Условия хранения – 15-20С, при влажности от 40 до 50%. Не допускать контакта с нагревательными приборами и прямыми солнечными лучами, срок годности – 12 месяцев.