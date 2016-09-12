Задумались над сменой места жительства? А что тут думать? При наличии перспектив надо смело переезжать!



Прежде чем планировать квартирный переезд в Москве, задумайтесь над тем, кому вы доверите перевозку своего имущества. Сразу хотим предупредить: если вы собирались осуществить это мероприятие самостоятельно, трижды хорошенько подумайте. Потому что при небрежном подходе результат может несколько разочаровать.



Итак, с чего начинается кампания по переезду квартиры? Правильно, с упаковки вещей. У вас есть варианты, как это можно сделать? Предположим, вы обзавелись парой картонных коробок и объемных полиэтиленовых пакетов. Их едва ли хватит на предметы одежды и посуду. У вас есть картины? Значит, вам понадобится плотная оберточная бумага. Предметы антиквариата, пианино, другие музыкальные инструменты – им тоже нужна достойная упаковка, т.к. их повреждение негативным образом скажется на дальнейшей эксплуатации.



И наиболее существенный вопрос: что делать с мебелью? Особенно с громоздкими и тяжелыми предметами? Ведь недорогая перевозка мебели является одной из основных проблем, которая тревожит сердце хозяев квартиры. Как ее вынести, если она даже визуально не проходит сквозь дверные проемы? Понятно, нужно разбирать. Как? Чем?



Решение всех этих вопросов – рутинная работа мувинговых компаний, оказывающих населению услуги переезда. Занимаясь этим ежедневно, их сотрудники оттачивают свои профессиональные навыки, не утрачивая, тем не менее, бдительности и осторожности при работе с вашим имуществом.



В их распоряжении:

– несколько видов упаковочных материалов, благодаря которым ваши вещи не пострадают во время перевозки;

- нужные наборы инструментов, с помощью которых ваша мебель, имеющая большие габариты, будет разобрана на отдельные предметы;

- специально оборудованный крепежными приспособлениями для мебельных перевозок автомобиль оптимальной грузоподъемности, в котором опытные грузчики грамотно разместят упакованные вещи.



Добавьте к этому опыт, знания, навыки работы в этой области – и вы получите идеальный вариант переезда квартирного утвари, к которому следует прибегнуть при отсутствии самостоятельных умений и при желании получить свое имущество на новом месте в целости и сохранности. Желаем Вам не ошибиться в выборе мувинговой компании, ведь сейчас на рынке очень много недобросовестных перевозчиков.