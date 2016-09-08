Предоставление такой услуги как караоке в развлекательных заведениях требует внимательного подхода на каждом этапе реализации идеи. Поиск качественной аппаратуры, диджея и сервиса занимает большое количество времени. Использование проверенных интернет-контентов – востребованы и актуальны для небольших заведений. Также следует позаботиться о поиске вокалиста с хорошим слухом и чувством темпа.



Кроме всех этих подготовок особое внимание уделяется подбору караоке песни для кафе, ресторана и караоке бара. Именно от правильного подбора композиций напрямую будет зависеть благополучная и непринужденная атмосфера. Большинство людей намеренно посещают заведения с наличием караоке. Это отличная возможность реализовать себя, снять стресс, раскрепостится, расслабится и запастись новыми позитивными впечатлениями.



Все клиенты и гости заведения отличаются между собой. У всех свои предпочтения, взгляды на жизнь и предпочтения в музыки. Именно поэтому выбор песен – очень ответственное занятие. От составленного списка песен будет прямо зависеть общая атмосфера. Правильно подобранные композиции подталкивают посетителей к пению и добровольному участию во всем происходящем. Если же подойти к этому вопросу не задумываясь можно нагнать тоску на гостей, нагнетать обстановку и навсегда отбить желание путешествовать по подобным местам.



Не стоит думать, что сразу же после прихода гости начнут заказывать мелодии или становится в очередь за микрофоном. В большинстве случаев компании должны расслабиться, немного раскрепостится и набраться смелости для первого шага. Именно поэтому караоке песни должны побуждать к скорейшему пению и даже танцам.



Советы, способствующие созданию легкой и веселой атмосферы:

1. Не стоит включать слишком сложные для исполнения песни. Сюда относятся композиции в стиле реп или те, что требуют сильных вокальных данных и оперного вокала. Навряд ли все посетители обладают подобными талантами.



2. Зарубежный язык, а именно английский, французский, итальянский – так же не является лучшим вариантом. За исключением дней, когда вас посещают иностранные гости. Очень легкие песни, состоящие из пяти всем знакомых слов (на другом языке) можно также внести в список исключений.



3. Слишком печальные и тоскливые песни о вечном, неразделенной любви, а тем более смерти близких совсем не подходят для непринужденного и незабываемого вечера.



4. Шансон – еще одна распространенная ошибка начинающих владельцев баров, ресторанов и кафе. Несмотря на то, что данный стиль очень распространен для караоке, не стоит уделять этому жанру все время. Очень логичным станет ориентированность на посетителей. Если в кафе исключительно молодежь можно включить лишь одну композицию или вообще избежать этого. Все равно в процессе заказа самые распространенные работы не останутся без внимания.



Кроме избежания ошибок в выборе песен можно воспользоваться и подсказками. Они с первых секунд оптимистически расположат гостей, помогут избавиться от комплексов и набраться смелости. Очень часто находясь на раздолье, человек теряется и забывает, что хотел заказать. С приходом домой наступает разочарование и грусть от того, что из головы вылетело название той или иной композиции.



1. Выбирайте ритмичные и позитивные песни, которые легко исполнять. Зажигательные, легкие и непринужденные мелодии, под которые можно подвигаться – идеальный вариант.



2. Уделите внимание и работам, которые были популярны в прошедшие пять лет. Песни-хиты, занимающие лидирующие места в хит-парадах всегда вызывают теплые воспоминания и веселые ассоциации.



3. Классика – еще один вариант, способствующий желанию взяться за микрофон. Можно выбрать пару медленных, но не несущих негатив композиций.



4. Логичным решение станет привязка песен к событию (день бухгалтера, рыбака, свадьба и т.п.). Включив в список песню о Дне Рожденье, вы никого не обидите, а некоторым даже сможете поднять настроение. Также можно поступить с подбором новогодних композиций в зимний период года, или песен о лете в момент потепления.



Прислушавшись к советам и рекомендациям, а также творчески подойдя к созданию списка, каждый владелец ресторана, кафе или бара смажет сделать свое заведение более посещаемым и популярным.