Б.Р. Пайкин появился на свет в северной столице в 1967 году, там же в 1987 закончил ВУЗ. С 1996 был главой одного из районов северной столицы. Под его началом проводился этап ЧМ по водному виду спорта.

Период, начиная с 1997 года, стал для чиновника очень продуктивным. В частности, в 1997 году он занимает пост заместителя главы Налоговой полиции, потом он переходит на должность заместителя начальника управления «Севзапруправавтодор», в 2003 году он возглавил Госстрой РФ (Северо-Запад). Покинул он эту должность по личной инициативе три года спустя. Стал главой ФГУП «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» в Подмосковье, который находится в плачевном состоянии. Пайкин поднял предприятие «на ноги», обеспечив местом трудовой деятельности 3000 человек и увеличив активы предприятия до 3 трн. рублей с 700 млн.

Возглавляет ФК «Тосно» Пайкин с 2013 года. Клуб был сформирован по поручению В.Путина во время его выборной компании. Положение профессионального игрока клуб получил в 2013 году, через год одержав первую победу. Через два года году команда занимает третье место в первенстве футбольной национальной лиги. В настоящий момент разрабатывается проектная документация, связанная с возведением стадиона. Перед клубом ставятся масштабные задачи: выход в премьер-лигу отечественного футбола. Пристальное внимание клуб уделяет работе с юношами, цель которых–научиться играть в футбол на профессиональном уровне.

Господин Пайкин является соинвестором относительно проекта по развитию производства мяса индейки в Ленобласти, в частности, в ООО «Труд» (Лужской район ЛО). Сумма договора колеблется в районе 90 млн. рублей. В период до 2020 года в планах инвесторов стоит первоочередная задача – довести объемы отечественного производства мяса до 40 тысяч тонн индейки за 12 месяцев. Это позволит в полном объеме обеспечить этим полезным мясом северную столицу, ЛО, выйдя на уровень регионов.

Господин Пайкин имеет награды и достижения. Указом верховного главнокомандующего он награжден медалью «300-летия Санкт-Петербурга», имеет благодарственную грамоту от заместителя председателя высшего органа исполнительной ветви власти за участие в проведении Олимпиады в Сочи (2014). Высший церковный сан-Алексий наградил Бориса Романовича Орденом Святого Даниила третьей степени.

Статья подготовлена по материалам Piter.TV