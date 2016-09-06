Мы живем в век, когда дом перестал выполнять лишь свою главную функцию обители. Сегодня жилище представляет собой не только место, в котором можно перекусить, выспаться и отдохнуть. Современное жилище - не просто коробка, наполненная необходимой утварью, а целый мир, подчеркивающий вашу индивидуальность. Пускай небольшой, не очень занимательный, поэтому каждый стремиться создать максимальный уют в доме и помогают в этом следование определенным стилистическим направлениям, собственная интуиция и чувство вкуса.

В данной статье мы хотели бы рассказать вам об основных модных тенденциях интерьера текущего года. Итак, что считает актуальным уважающая себя студия дизайна интерьера в 2016 году?

Мода на стороне экологии

Экологичный дом - тенденция, пришедшая из 2015 года, но не утратившая своих позиций и в 2016, и хочется верить, что и дальше люди будут выбирать для себя лучшее и безопасное. При отделке интерьера рекомендуется выбирать исключительно экологически чистые материалы, наиболее популярными из которых являются пробковые покрытия, обои и полы из бамбука, мебель из природных материалов (никакого формальдегида). Даже лакокрасочные составы должны быть изготовлены на основе воды.

Также под экологичностью понимается использование при обустройстве дома мебели и материалов, поддающихся повторной переработке. В данном случае как никогда актуален стиль фьюжн.

Сочность красок в приоритете

Теперь уже можно смело заключить: пастельные тона остались в 2015 году. Сегодня дизайнеры интерьеров настаивают на окрашивании стен жилища в интенсивные цвета вишни, сливы, малины, красного перца. Не менее актуальны насыщенный бордовый и гранатовый цвета, а также их оттенки.

Известно, что далеко не всем по вкусу интенсивная гамма цветов, на что мода предлагает компромиссное решение. Если хозяин дома - личность меланхоличного склада, яркость цвета вполне можно сбавить, добавив в интерьер модные оттенки марсала, серого, меди, приглушенного золота.

Если пастель, то вкупе с металлом

Никак не можете заставить себя отказаться от нежной палитры пастельных цветов? Это можно понять: пастель отличается пластичностью, универсальностью и ненавязчивостью. Дизайнеры подсказывают - разбавьте пастель холодными оттенками. К примеру, спальня, выполненная в голубых тонах, будет смотреться трендово при добавлении акцентов желтого, приглушенного малинового, золотистого цветов.

Трендовые стили интерьера 2016 года

- Экологичный стиль (эко) продолжает править балом, напоминая человеку о торжестве природы. В интерьере приветствуются кирпичные поверхности, обилие натурального дерева, керамики. Наличие в интерьере природных материалов и аксессуаров, созданных из них, облагораживает жилище.

- Скандинавский стиль находится на пике популярности, став немного “светлее” в сравнении с прошлым годом. Текстиль рекомендуется выбрать легкий, мебель - бескаркасную. Не стоит перегружать интерьер декоративными элементами, чтобы не противоречить канонам норвежской стилистики.

- Весьма схож скандинавскому и другой трендовый стиль текущего года - Лофт. В соответствии с ним, стоит придерживаться зонирования пространства посредством эффектных переливов, а также предпочесть перегородкам аксессуары ручной работы и грамотную игру светом.

- Ретро стиль, вероятно, не утратит своей актуальности никогда. С каждым годом он приобретает новые краски, но все же базируется на классическом каноне. Любителям следовать традициям следует выбрать в качестве предпочтительных материалов хром, стекло и пластик.

- Эклектика - стиль, позволяющий вольно сочетать несколько однородных направлений дизайна. К примеру, можно скрестить хай-тек и арт-деко, добавив к ним этнические нотки. Таким же путем можно создать стилистическую комбинацию из барокко, модерна и ампира. Эклектичный стиль дает возможность реализовать самые смелые идеи путем смешения современных предметов интерьера с винтажными элементами декора.

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