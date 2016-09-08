На сегодня онкологические заболевания являются самыми опасными, они насчитывают более 200 видов и несут большое количество летальных исходов. Многие люди, больные раком, обращаются за медицинской помощью именно в немецкие клиники. Здесь лечению данного заболевания уделяется особое внимание, потому что эта проблема актуальна для многих людей, но онкология - не приговор.Из медицинских статей, новостных порталов и блогов можно узнать, что Германия – это самый лучший вариант для прохождения лечебных процедур онкологии.

Диагностику в немецких клиниках проводят при помощи высокоточной аппаратуры УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ, которая позволяет выявить очаги опухоли или наличие метастазов (от 1,5 мм). Визуальные методы и радиологические исследования (колоно- и гастроскопией) помогают в определении размера и локализации новообразования.

Для лечения рака в Германии также проводятся иммунологические, генетические, и гистологические исследования, которые определяют тип опухоли.

Основные методы лечения онкологии в немецких клиниках:

Радиологические;

Иммунологические;

Хирургические;

Химиотерапевтические.

Стоит отметить, что тактика лечения новообразований за рубежом определяется в сжатые сроки, от 2-х до 3-х дней, пока проводится обследование. По окончанию диагностики, диагноз каждого пациента индивидуально обсуждается на междисциплинарных врачебных консилиумах с участием хирургов, онкологов, гистологов и радиологов, где определяется курс дальнейшего лечения.

Все медицинские процедуры осуществляется в соответствии с международными клиническими протоколами, все практикующие доктора имеют большой стаж работы и соответствующие сертификаты.

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Хорошее финансирование руководством страны и частных лиц;

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Поскольку онкология развивается достаточно быстро, то времени ждать, просто нет. Человеку необходимо за короткие сроки принять важное решение и сделать выбор той или иной онкологической клиники или страны, в которой он бы хотел проходить лечение. В таких ситуациях, как правило, много времени уходит на страховку, время перелета, бронирование номера в гостинице (для сопровождающих) и т.д. Все эти вопросы вам поможет решить компания West Medical (Россия), мы организуем вам выезд на лечение рака в Германии, подберем клинику и опытного онколога.

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