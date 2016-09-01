Каждый человек любит, чтобы пространство вокруг было чистым и аккуратным. Для этого приходится регулярно мыть горы посуды, вытирать пыль на мебели и других поверхностях, пылесосить и выполнять массу иных операций. В современных условиях поддерживать идеальный порядок в доме достаточно сложно. Большую часть дня приходится проводить на работе, уделять время детям и развиваться. Совмещать все это с бытом практически невозможно. Как же быть в такой ситуации? Выход есть – услуги специалистов – сотрудников клининговой компании.

Современные услуги по уборке помещений и их особенности



Сервис профессиональной уборки появился на российском рынке сравнительно недавно. Европейцы и американцы давно знают, что представляет собой клининг компания и, безусловно, используют все ее преимущества. Предприятие данного типа предоставляет любые услуги, связанные с наведением порядка в частных владениях, офисах, торговых центрах, гостиницах, административных зданиях, учебных заведениях, коммерческих структурах. Как правило, в прайсе значатся следующие задачи:

уборка пыли и грязи с напольных покрытий;

протирание мебели и других предметов интерьера;

чистка ковров и диванов;

мойка окон, зеркал, люстр;

уборка в ванных, санузлах и на кухнях;

стирка штор, покрывал и прочего.

Все вышеперечисленные работы выполняют специально обученные сотрудники на условиях письменного договора. Время уборки выбирает владелец объекта. Многие компании работают круглосуточно, что позволяет клиентам быстро ликвидировать последствия вечеринки или тщательно подготовить жилье к встрече гостей. Уборка может быть поддерживающая и генеральная. При этом стоимость клининговых услуг зависит непосредственно от объемов работ и перечня запланированных мероприятий.

Основные преимущества профессиональной уборки

Услуга имеет массу поклонников. Объясняется это следующими аспектами:

результативность – сотрудники клининговых компаний используют современные профессиональные моющие и чистящие средства, а также многофункциональное оборудование;

безопасность – все средства разрешены к применению соответствующими инстанциями, работники тщательно соблюдают все требования по их применению, что обеспечивает защиту и для предметов интерьера, и для людей, находящихся в помещении;

оперативность – если нужно быстро навести порядок в доме, компания присылает нескольких сотрудников, которые справляются с поставленными задачами за пару часов.

Некоторые люди считают, что им под силу самостоятельно справиться с любыми загрязнениями, достаточно лишь купить профессиональное оборудование для клининга и спецсредства. Но они не учитывают, что стоимость подобной продукции является невероятно высокой. Покупать профессиональные пылесосы для дома не целесообразно. К тому же оборудование данного типа часто имеет большие габариты и нуждается в регулярном обслуживании.



Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, предлагаемыми профессиональными услугами по уборке, необходимо грамотно подойти к выбору исполнителя. Предпочтение стоит отдавать крупным компаниям. Такие предприятия не жалеют средств на развитие, постоянно закупая новую технику и моющие средства, отправляя сотрудников на изучение инновационных технологий. В крупных клининговых фирмах работает большой штат персонала, что позволяет предоставлять оперативную помощь. Они сотрудничают с поставщиками техники и расходных материалов, покупая товары по более низким ценам. Это положительно сказывается на стоимости услуг.