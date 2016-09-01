Адвокат Андрей Тындик о разводе Андрея Аршавина и Юлии Барановской

Развод – не самая приятная процедура. Однако всегда есть шанс завершить процесс достойно. Адвокат Андрей Тындик рассказывает о том, как разводились Андрей Аршавин и Юлия Барановская.

В семейных раздорах никогда не бывает кристально правых и абсолютно виноватых.

Так и в разводе футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской не стоит искать зачинщика. Звездная пара жила в гражданском браке девять лет, воспитывали троих детей, но затем жизнь заставила каждого выстраивать свою судьбу самостоятельно.

Однако имущественные аспекты совместной жизни не всем дано решить без участия адвокатов. А широкая известность пары привлекает к процессу внимание СМИ и заплетает эмоциональную интригу.

Адвокат Андрей Тындик, работавший летом 2014 года с коллегами из ЮК Гессена над мировым соглашением между Барановской и Аршавиным, рассказывает, что сложность дела заключалась не только в эмоциях и характерах участников развода:

- Расставшись с гражданским супругом, Юлия решила добиться от него уплаты алиментов на детей, и Королевский лондонский суд в Великобритании удовлетворил ее желание в полной мере. Аршавин, согласно судебному решению, вынесенному в 2013 году, был обязан платить Барановской ежемесячные алименты и передать ей автомобиль, трехкомнатные апартаменты и единовременно выплатить крупную сумму денег. Однако это решение футболист длительное время не исполнял.

Юридическая сложность состояла в том, что брак пары не был зарегистрирован. Кроме того, решение, принятое в Великобритании, достаточно трудно исполнить в России.

- Когда Юлия Барановская обратилась в юридическую контору Гессена, мы приняли решение обратиться в суд уже на территории нашей страны, в Санкт-Петербурге, - вспоминает адвокат Андрей Тындик. – Возможность подачи иска о разделе имущества мы отмели сразу, поскольку пара не состояла в официальном браке. Попытка договориться без участия суда встретила бурный отпор. Поэтому мы подали заявление о взыскании алиментов на трех несовершеннолетних детей, - 50 процентов дохода гражданского мужа.

Разводы, в которых люди либо делят совместно нажитое имущество, либо отсуживают алименты на содержание детей, всегда сопряжены с глубокими эмоциональными переживаниями, порой – со стрессами, доводящими до нервного истощения.

Упуская специфические подробности действий адвокатов, расскажем сразу о том, что судебный иск был подан с требованием о взыскании задолженности, образовавшейся за прошедший с расставания пары период.

- Это не самая типичная ситуация, поскольку традиционно алименты взыскивают с даты обращения в суд, - говорит Андрей Тындик. – Суммы к взысканию были указаны немалые, судья прилагала усилия для заключения сторона мирового соглашения.

У Андрея Аршавина были свои представления о том, как он может помогать бывшей семье. Однако на мирное урегулирование спора были настроены адвокаты обеих сторон. Поэтому, благополучно преодолев конфликтный период переговоров, стороны смогли достичь соглашения.

- Решили, что сумму, накопившуюся за прошедший период, Юлия получит в виде недвижимости – квартиры, в которой она с детьми жила до расставания, - рассказывает Тындик. – Кстати, это жилье фигурировало и в лондонском суде.

В итоге мировое соглашение, заключенное с помощью адвокатов летом 2014 года, компенсировало Барановской период, в течение которого она не получала никакой помощи от отца своих детей, и обеспечивало алименты – 50 процентов доходов отца на воспитание материю трех несовершеннолетних.

Андрей Тындик подчеркивает, что разработанная адвокатами юридической конторы Гессена стратегия вполне себя оправдала. Заявление о взыскании задолженности предыдущего периода позволило аргументировать получение в собственность Барановской квартиры. Плюс заблаговременно проведенная претензионная переписка доказала, что бывшая гражданская жена действительно обращалась за взысканием алиментов.

- Мы абсолютно удовлетворены тем, что спор закончился мировым соглашением, - говорит адвокат Тындик. – Особенно, если вспомнить уровень известности Аршавина и Барановской, пристальное внимание к ситуации со стороны многих СМИ. В конце концов, когда дети Андрея и Юлии вырастут, он не смогут упрекнуть родителей в том, что их семья распалась скандально.

Фото адвоката Андрея Тындика