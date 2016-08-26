Бытовки – это те же самые контейнеры, отличаются они лишь тем, что для их производства используется большее количество материалов и комплектующих. Так же они предназначены непосредственно для проживания.

В последнее время бытовки стали пользоваться большим спросом, благодаря их цене и универсальности. Купить бытовку намного выгоднее и проще, чем строить даже самый малый домик.

Давайте разберемся какие бывают виды бытовок и какие технология используются при их строительстве.

Виды бытовок по назначению

Для начала бытовки можно разделить на строительные и дачные или садовые.

Дачные бытовки предназначены для использования на даче или садовом участке и отличаются использованием деревянных материалов. Нередко дачные бытовки украшают различными декоративными материалами. В большинстве случаев дачную бытовку тяжело отличить от небольшого деревянного домика.

Каркас деревянной бытовки состоит из высокопрочного бруса, далее деревянная бытовка обшивается деревянной вагонкой. Утепление достигается за счёт использования по всему периметру высококачественных теплоизоляционных материалов. Для обивки крыши используется оцинкованные материалы.

Строительные же бытовки обычно делают более прочными и при их производстве используют прочные металлические материалы. Это сделано по причине того, что строительные бытовки используются в более агрессивных условиях, в основном на стройке. Основной функцией строительной бытовки является прочность и долговечность.

Строительные бытовки изготавливают из железного каркаса, снаружи такую бытовку обшивают листами оцинкованной и нержавеющей стали. Внутреннюю отделку делают максимальной просто и дешевой, в то же время долговечной. Стены и потолок оббивают пвх-панели или деревянной вагонкой, пластиковыми панелями или евро-вагонкой.

И те, и другие бытовки могут быть утеплены, иметь несколько входов, перегородок и т.д



Можно заказать бытовку абсолютно любой планировки. Это может бытовка в виде одной комнаты, так и бытовка, разделенная перегородками на несколько помещений.

Бывают бытовки с коридором, отдельным туалетом, кухней и т.д. Планировка, расположение блоков, дверей и окон будет зависеть только от вашей фантазии.

Размеры бытовок

Минимальная ширина бытовки составляет 2,3 м, длина – 3 м. Стандартные же размеры бытовки составляют 6 м по длине и 2,4 м по ширине, и 2,5 по высоте.

Обычно размеры бытовки увеличиваются на метр, т.е 3, 4, 5 м и т.д по длине, тоже самое касается и ширины.

Полный каталог бытовок представлен на сайте http://www.bitovkin.ru/