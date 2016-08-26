В настоящий момент на российском рынке рефконтейнеров 40 и 20 футов представлена широкая номенклатура данных перевозочных средств. Однако наибольшую популярность получили изделия трёх производителей – компаний Carrier, Thermo King и Daikin. В нашей компании вы сможете заказать разные модели контейнеров указанных брендов.

Всем моделям рефрижераторной тары, выпускаемым этими производителями, присущи отличные технические и эксплуатационные качества, наличие которых обеспечивает высокое качество и безопасность перевозки замороженных грузов. Однако существуют и функциональные отличия одного оборудования от другого, которые дают возможность подобрать продукцию для решения конкретных логистических задач.

Carrier

Продукция бренда Carrier возглавляет потребительский рейтинг в России. Это касается, в частности, моделей линейки MicroLink. Данные рефконтейнеры 40 футов и 20 футов с рабочими температурами окружающей среды от -28 до +28 °C потребляют около 3-5 кВт электроэнергии, что делает их эксплуатацию экономически целесообразной, и чем объясняются высокие рейтинговые позиции этого оборудования. К числу достоинств рефрижераторных контейнеров Carrier относятся безотказность и устойчивость к нестабильности электропитания. Покупателям предлагается два типа продукции – устройства, комплектуемые поршневыми, либо спиральными компрессорами. Что еще важно в условиях большого размера нашей родины – на сколько легко ремонтировать контейнер. Для carrier легко найти запчасти.

Thermo King

Диапазон рабочих температур для рефрижераторной тары Thermo King расширен и лежит в границах от -40 до +30 °C. Наиболее энергоёмкие модели потребляют до 5 кВт электрической энергии, но это требуется для обеспечения особо глубокой заморозки значительных объёмов груза при перевозке по Санкт-Петербургу и России в целом. Наиболее перспективными моделями на российском рынке являются модели Thermo King, оснащённые контроллерами MP-4000. В этих рефрижераторных контейнерах обеспечивается более стабильное поддержание отрицательной температуры. В плане ремонта

Daikin

Оборудование этого производителя в наилучшей степени приспособлено к эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Они исправно функционируют при температуре окружающей среды в -50 °C. Верхняя планка рабочей температуры, при которой рефконтейнеры 20 и 40 футов Daikin исправно функционируют, составляет +50 °C. Энергопотребление данных моделей составляет, в среднем, 3 кВт, что при отличных технических характеристиках делает оборудование самым экономичным в своём классе. Данный контейнер наиболее надежный, но запчасти найти гораздо сложнее.