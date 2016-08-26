Срок службы тормозных колодок для автомашины Skoda Octavia A7 зависит от ряда факторов — стиля вождения, климатических условий, состояния дорог — и может значительно колебаться. Аккуратные и бережливые водители, могут запросто пользоваться колодками целый год и более, однако если на авто выпадают значительные нагрузки, то эти элементы придётся заменить уже через несколько месяцев.

Что важно знать?

Ещё несколько десятилетий назад тормозные колодки были из асбеста или полуметаллические. Они довольно быстро изнашивались, однако других вариантов не было. На сегодня выбор тормозных элементов на автомобильном рынке просто огромен, и можно подобрать оптимальный вариант для любого авто.

Устройство и принцип работы

Колодка закреплена в суппорте. Во время торможения он поджимается к тормозному диску. В момент трения истёртый материал попадает на тормозной диск, что создаёт ещё один слой и защищает диск от износа. Исходя из этого, тормозные диски должны изготовляться из материала с высокой теплопроводностью и противостоять большим температурным перепадам.



Виды тормозных колодок

Тормозные колодки: когда менять?

Современный автомобильный рынок может предложить 4 основных типа тормозных колодок:1. Керамические колодки. Их изготовляют из керамического сырья с добавлением металлических наполнителей. Главные достоинства — длительный срок эксплуатации, мало шумность и незначительный вес. Правда, стоимость таких колодок довольно высокая.2. Низкометаллические колодки. В процессе их производства используются сталь и медь. В результате такие колодки хорошо справляются с нагрузками, но считаются шумными. Именно эти колодки истираются в пыль, что и влияет на "звуковые" характеристики.3. А эти колодки изготовляют из стекла, специальной резины, смол. Они довольно мягки и почти не издают звуков, но более склонны к истиранию и иногда пылят.4. Полуметаллические. Для того чтобы добиться высокой теплоотдачи и продолжительного срока эксплуатации изготовители изобрели уникальный материал на основе железа и меди с добавлением графита. Полуметаллические колодки наделены такими полезными качествами. Однако со временем оказалось, что они быстро изнашиваются, а в холодную пору года функционируют несколько хуже.

Тревожным звоночком, сообщающим о срочности менять тормозные колодки в автомашине, будут крены и поскрипывания при торможении, или же характерная вибрация педалей. Также о необходимости менять этот элемент ходовой водителю напомнит некий специальный прибор (в простонародии — "пискун"), предназначение которого следить за уровнем износа колодок.

Как не купить подделку?

Конечно же, 100%-й гарантии от возможности купить подделку дать не может никто. Но элементарная внимательность водителя при выборе резко уменьшает шансы приобрести второсортный товар. Во время покупки нужно проверить уникальный код этих колодок - 8V0698151. Не лишним будет попросить у продавца сертификат качества на товар.

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