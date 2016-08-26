Срок службы тормозных колодок для автомашины Skoda Octavia A7 зависит от ряда факторов — стиля вождения, климатических условий, состояния дорог — и может значительно колебаться. Аккуратные и бережливые водители, могут запросто пользоваться колодками целый год и более, однако если на авто выпадают значительные нагрузки, то эти элементы придётся заменить уже через несколько месяцев.
Ещё несколько десятилетий назад тормозные колодки были из асбеста или полуметаллические. Они довольно быстро изнашивались, однако других вариантов не было. На сегодня выбор тормозных элементов на автомобильном рынке просто огромен, и можно подобрать оптимальный вариант для любого авто.
Колодка закреплена в суппорте. Во время торможения он поджимается к тормозному диску. В момент трения истёртый материал попадает на тормозной диск, что создаёт ещё один слой и защищает диск от износа. Исходя из этого, тормозные диски должны изготовляться из материала с высокой теплопроводностью и противостоять большим температурным перепадам.
Тревожным звоночком, сообщающим о срочности менять тормозные колодки в автомашине, будут крены и поскрипывания при торможении, или же характерная вибрация педалей. Также о необходимости менять этот элемент ходовой водителю напомнит некий специальный прибор (в простонародии — "пискун"), предназначение которого следить за уровнем износа колодок.
Конечно же, 100%-й гарантии от возможности купить подделку дать не может никто. Но элементарная внимательность водителя при выборе резко уменьшает шансы приобрести второсортный товар. Во время покупки нужно проверить уникальный код этих колодок - 8V0698151. Не лишним будет попросить у продавца сертификат качества на товар.
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