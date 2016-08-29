Ваша компания связана с IT или просто требует хранения и обработки больших массивов данных? Тогда без качественного серверного оборудования вам не обойтись. Но такое оборудование стоит недёшево. И расходы могут оказаться существенными, особенно если вы только в самом начале пути. Выход в этой ситуации есть! Сервера БУ. Westcomp - компания, которая импортирует из Европы и продаёт на российском рынке серверное оборудование лидеров индустрии, включая HP, IBM, Dell, Cisco и другие. В результате российские компании получают оборудование высокого качества, но при этом экономят на цене. Экономия может оказаться двукратной. При этом на все сервера предоставляется необходимая гарантия, а в случае, если вас что-то не устроит, вы можете вернуть деньги благодаря услуги money back. Все серверы, доступные в каталоге на сайте Westcomp, есть на складе в Москве и могут быть приобретены с немедленной доставкой или по средствам самовывоза. Компания-поставщик работает на отечественном рынке с 2003 года. Подавляющая часть ассортимента закупается за рубежом напрямую. Вторичный рынок серверного оборудования занимает в развитых странах, таких как США, Нидерланды и Германия, до 10%, но в России практически не развит. В каталоге компании доступны серверы разных производителей, к примеру, серверы HP, различные серверные решения, включая платформы для виртуализации, blade-системы, серверные комплектующие, системы хранения и маршрутизаторы, коммутаторы и ноутбуки, комплектующие для ПК и периферия, радио, wi-fi, терминалы управления и серверные шкафы. Не нужен сервер на постоянной основе, не хотите купить сервер? Можете, не покупать его, а взять в аренду. Если на сайте нет нужно оборудования в каталоге, вам могут привезти его на заказ. Гарантия распространяется на всё оборудование и может доходить до двух лет. В 90% случае при возникновение проблем и неоднозначных ситуаций с работой серверов вопрос решается в день обращения, максимум на следующий день. Причина выясняется быстро и профессионально, производится блочный ремонт. То есть меняется вышедшая из строя деталь или узел. Под заказчика могут развернуть демонстрационный стенд, с тем что бы компания убедилась в необходимости покупки и эффективности тех или иных решений. Всё представленное оборудование доступно для тестирования как в офисе Westcomp, так и в удалённом варианте. Компания предоставляет своим клиентам скидки при покупке даже на сумму в 300 тысяч рублей. Если заказ по сумме крупнее, то все условия обсуждаются индивидуально.