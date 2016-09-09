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Летний привет нашей голове

 Опубликовано : Сегодня 15:59

Изучаем «вшивый» вопрос

Из отпуска можно привезти не только приятные впечатления. Начало осени – традиционный сезон для педикулеза. Откуда они берутся и что делать, если вдруг эта проблема коснулась вас? Давайте разбираться по порядку.

Летний привет нашей голове

 

Кто в группе риска?

Теоретически, заразиться вшами можно когда угодно. Расписания паразиты не соблюдают. Но на практике есть определенные моменты, в которые нужно проявить особое внимание:

Ребенок приехал из летнего лагеря отдыха (курорта, санатория). Есть смысл внимательнее приглядеться к его волосам на предмет непрошенной "живности".

Дочь или сын идут в школу или в детский сад. Первые несколько недель (2-3) – самое подходящее время для дружеского обмена между детьми – причем не только летними впечатлениями, но и некоторыми представителями фауны.

Дети начинают ходить в кружок, спортивную секцию или бассейн – это еще одна зона риска заражения вшами. Родители, будьте бдительны!

У кого проверять. Особое внимание уделите детсадовцам и младшим школьникам. Чаще всего головные вши обнаруживаются именно у них. Насекомые активно распространяются во время совместных игр, объятий, обмена заколками, расческами и т.д. Кстати, именно поэтому педикулезу больше подвержены маленькие девочки – они дружелюбнее и охотнее делятся с подружками. К сожалению, и вшами том числе.

Родителям на заметку! Ваше чадо любит селфи с друзьями? Вши тоже его обожают! Ведь во время соприкосновения волос так легко перескакивать туда-сюда! Так что и старшие школьники тоже могут запросто «подцепить» непрошенного гостя себе (и вам!) на голову. Поэтому, по-хорошему проверять надо детей любого возраста (даже если они уже и не дети).

Летний привет нашей голове

 

Явные признаки педикулеза:

  • зуд волосистой части головы;
  • гниды на волосах (яйца вшей можно спутать с перхотью -- это прозрачные или белые точки).
  • расчесы и маленькие ранки на голове (преимущественно за ушами, на висках и затылке);
  • волосы стали спутанными, имеют неухоженный вид;
  • аллергические реакции, увеличение лимфоузлов и в некоторых случаях даже повышение температуры.

Советы по «ловле вшей»:

  • аккуратно раздвиньте пряди и приглядитесь к корням волос – вши питаются на коже головы;
  • имейте в виду, что паразиты ждать вас не будут и попытаются спрятаться – их могут выдать признаки шевеления;
  • если увидите беленькую крупинку, прикрепленную около корня волоса, похожую на перхоть, попытайтесь снять – это будет трудно: гнида очень прочно держится;
  • обратите внимание на следы расчесов на коже головы – (особенно на затылке, за ушами и висках).

Как избавиться от головных вшей?

  1. Проконсультируйтесь со специалистом: вам поможет врач в поликлинике, фармацевт в аптеке или данная памятка. Важно! Забудьте о старых народных средствах! Сейчас уже никто не травит вшей керосином (или что там было еще 50 лет назад?) и не бреет детям голову! Просто купите современный препарат и следуйте инструкции по его применению
  2. Осмотрите также всех членов семьи (и себя в том числе): вши очень любят «ходить в гости». Если оставите хоть один источник «рассады» в доме – придется выводить вшей по второму-третьему кругу.
  3. С помощью специального аптечного препарата против вшей обработайте волосы ВСЕХ, у кого обнаружены насекомые, следуйте инструкции
  4.  Тщательно вымойте или замените все расчески, заколки, резинки для волос и пр. – на них могут остаться паразиты.
  5. Срочно сообщите о найденных вшах воспитателю в детском саду или классному руководителю в школе. В детских учреждениях после этого медицинский работник проведет поголовный (в прямом смысле) осмотр всех детей – это надо обязательно сделать, чтобы не допустить дальнейшего распространения педикулеза.

Современный препарат от «непрошенных гостей»

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Летний привет нашей голове

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Советы на будущее:

  1. Регулярно проверяйте волосы ребенка на наличие паразитов, особенно в конце лета – начале осени, когда дети возвращаются с каникул и встречаются в школах и детсадах. Это пик возможного заражения.
  2. Девочкам (хотя бы в этот период!) лучше носить аккуратную прическу (хвостик, косичка, пучок). Распущенные длинные волосы – это, можно сказать, идеальное транспортное средство для разной «живности»!
  3. Объясните ребенку, что делиться с друзьями – это хорошо, но только если дело не касается расчесок или заколок, иначе можно разделить не только радость и хорошее настроение, но и малоприятных насекомых.
  4. В летне-осенний период под рукой неплохо иметь надежное средство против вшей. На всякий случай!

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