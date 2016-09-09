Летний привет нашей голове

Изучаем «вшивый» вопрос
Из отпуска можно привезти не только приятные впечатления. Начало осени – традиционный сезон для педикулеза. Откуда они берутся и что делать, если вдруг эта проблема коснулась вас? Давайте разбираться по порядку.
Изучаем «вшивый» вопрос
Из отпуска можно привезти не только приятные впечатления. Начало осени – традиционный сезон для педикулеза. Откуда они берутся и что делать, если вдруг эта проблема коснулась вас? Давайте разбираться по порядку.
Кто в группе риска?
Теоретически, заразиться вшами можно когда угодно. Расписания паразиты не соблюдают. Но на практике есть определенные моменты, в которые нужно проявить особое внимание:
Ребенок приехал из летнего лагеря отдыха (курорта, санатория). Есть смысл внимательнее приглядеться к его волосам на предмет непрошенной "живности".
Дочь или сын идут в школу или в детский сад. Первые несколько недель (2-3) – самое подходящее время для дружеского обмена между детьми – причем не только летними впечатлениями, но и некоторыми представителями фауны.
Дети начинают ходить в кружок, спортивную секцию или бассейн – это еще одна зона риска заражения вшами. Родители, будьте бдительны!
У кого проверять. Особое внимание уделите детсадовцам и младшим школьникам. Чаще всего головные вши обнаруживаются именно у них. Насекомые активно распространяются во время совместных игр, объятий, обмена заколками, расческами и т.д. Кстати, именно поэтому педикулезу больше подвержены маленькие девочки – они дружелюбнее и охотнее делятся с подружками. К сожалению, и вшами том числе.
Родителям на заметку! Ваше чадо любит селфи с друзьями? Вши тоже его обожают! Ведь во время соприкосновения волос так легко перескакивать туда-сюда! Так что и старшие школьники тоже могут запросто «подцепить» непрошенного гостя себе (и вам!) на голову. Поэтому, по-хорошему проверять надо детей любого возраста (даже если они уже и не дети).
Явные признаки педикулеза:
Советы по «ловле вшей»:
Как избавиться от головных вшей?
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Советы на будущее: