Мой офис пришёл в движение от известия, что сотрудница, которая нынче отметила свой 55-летний юбилей, засобиралась в отпуск.

Сына Марина Львовна вырастила и отправила в большую жизнь, муж сам несколько лет назад ушёл за новым счастьем. В общем, живёт она одна и в своё удовольствие бегает по терапевтам, на физио, лечится в санаториях и там же ходит на дискотеки. А тут Турцию взяли да и открыли.

Марина Львовна аж забыла, что у неё бедро щёлкает и плечо болит – даже рук не поднять. Купила себе путёвку в Кемер на две недели и купальник новый. Ходила по офису, будто не в три звезды едет, а на карнавал в Рио... и ей обязательно от того карнавала что-то перепадёт.

Коллега наш, который, кстати, по возрасту приближается к Львовне, прям на стуле стал подпрыгивать: «Глядите-ка, пенсионерка, а всё туда же! Наверняка будет там последние деньги тратить на молодых турков! Ведь точно! Точно поедет личное счастье устраивать... длиной в две недели!»

А Львовна, надо сказать, обладательница пламенного темперамента. Флиртует она автоматически с мужчинами любого возраста. Ходят слухи, что некоторых из младших коллег приглашала на чай, а кого-то и на обед. Успеха её порывы у местных мужчин не имели, но это её как-то не расстраивало, по крайней мере, попыток урвать ещё немного личной жизни она не оставляла никогда. Так что женская часть офиса похихикала по поводу отпуска Львовны и благосклонно решила, что для всех качественный отдых нашей ценнейшей сотрудницы пойдёт только на пользу. Какое-то время она будет благодушна и не станет кидаться на людей, как мы наблюдали это в последние несколько месяцев.

Но мужская часть коллектива плевалась огнём, обзывая Львовну старой греховодницей, сумасбродной кошёлкой и неуёмной вертихвосткой. На мой вопрос, откуда столько агрессии по отношению к женщине средних лет, которая не хочет забывать о том, что она женщина (пусть даже помочь ей в этом смогут только обходительные турки и, возможно, не по любви), мужчины стали рассказывать, как устроен этот мир. С их точки зрения, женщине в 55 нельзя хотеть любви и ласки. Это стыдно! Более того, это стыдно уже в 50, в 45 и в 40.

«Женщина в 35 лет должна осознать, что больше она не объект желания, её функция как женщины выполнена. Если это хорошая, правильная женщина, то она родила детей и больше не должна хотеть никакого секса! Её жизнь – уход за домочадцами и мужем! Всё! Она теперь может только состояться как мама, бабушка и коллега!» – открыли мне правду наши мужчины.

Слышать это было и грустно, и забавно, учитывая, что и женская, и мужская часть нашего офиса в большинстве перешла границу 35 лет. Я даже вечером, болтая со старинным приятелем, который старше меня на два десятка лет, спросила, в чём дело? Кто решил, что в 35 женщина не должна быть сексуальной и желающей? Мой приятель внимательно посмотрел на меня и спросил: «А тебе сейчас сколько?» И я, было, уже открыла рот произнести эту страшную цифру, как он остановил: «Нет, нет, не говори мне, сколько тебе лет! А то я прибавлю свои 22 и вспомню, что жизнь проходит, что в ней всё меньше огня и желаний, что многого уже не надо. А мужики ваши офисные, может, не хотят, чтобы их тревожили и требовали внимания. Для этого надо так много напрягаться, а уже не хочется. Но ещё обиднее, когда эти же ровесницы получают желаемое от других».

А Львовна, кстати, вернулась на днях. И правда, светится вся, по телефону с партнёрами чирикает. Подольше бы ей хватило этого отдыха. За каждой надобностью-то в Турцию не накатаешься.

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