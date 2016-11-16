Всероссийский праздник избрания Дональда Трампа президентом США в самом разгаре. Посмотришь наши телеканалы, послушаешь в пробках наши радиостанции – ну, всё, поймали Бога за бороду, чёрту рога обломали, и жизнь удалась. Остаётся дождаться 20 января, когда Трамп официально вступит в должность и, забросив все остальные дела, первым делом снимет с России все санкции, разгонит НАТО и помчится в тюрьму, чтоб лично за ручки вывести на свободу из камер отбывающих в Америке уголовные наказания россиян Бута и Ярошенко.

Особенно комичны эти радости наших СМИ на фоне протестов против избрания Трампа в самих США. Протестов, переходящих в погромы. Стихийных протестных акций одновременно в нескольких штатах быть не может по определению. Да простой митинг – и тот требует организаторов. Интересно поэтому, кто организует нашу протрамповскую радость? Вроде «сверху» указивок не поступало. Может, такое стадное чувство?

Но наше экспертное сообщество – люди, за единичными исключениями, серьёзные. И прекрасно знают, что лозунгом всей избирательной кампании Трампа был слоган «Make America great again!» – «Сделаем Америку великой снова!». Так откуда у них такой оптимизм в отношении трамповского президентства?

Да, Трамп в ходе избирательной кампании обещал улучшение отношений с Россией. Но улучшать их немудрено: хуже – это только война. О чём, кстати, бабушке Клинтон было не додуматься.

Трамп заявил, что «рассмотрит» (заметьте, только рассмотрит!), а не снимет санкции против России. И это уже немало, конечно. Но «рассматривать» можно бесконечно. Сколько там десятилетий сменяющие друг друга президенты США «рассматривали» отмену «поправки Джексона – Вэника» – тоже, по сути, санкций против нашей страны?

Конечно, антисанкционная позиция Соединённых Штатов усложнит экономическое давление Евросоюза на Россию. Но у Европы и без санкций забот с Трампом по самую макушку. США впредь не намерены брать на себя практически все расходы по обеспечению безопасности европейских стран в блоке НАТО. Это, однако, вовсе не значит, что Трамп хочет распустить Атлантический блок. Просто настал-таки конец европейской халяве: хотите безо-пасности – платите. И это пророссийскость Трампа? Да просто забота о бюджете собственной страны!

На самом деле после президентских выборов больше всего проблем у самого Трампа. Давление на него, да ещё приправленное прямыми личными оскорблениями, беспрецедентно и для США, и вообще для цивилизованных стран. Провалившийся на своей должности президент США Барак Обама назвал Трампа «неспособным исполнять обязанности главнокомандующего», добавив, что «Трамп чрезвычайно не квалифицирован в вопросах экономики».

Но, пожалуй, самое настораживающее – недавний прогноз от известного и хорошо информированного американского политолога Личмана: «Прогнозирую, что Республиканская партия в конгрессе объявит ему импичмент. Они не хотят Трампа президентом, потому что они не могут его контролировать, он непредсказуем».

Так что рано радоваться за Трампа: пусть для начала укрепится у власти.

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