Она сидела в хвосте маршрутки и в трубку жаловалась на сына.

– Я ему говорю: кашу ешь! А он: не хочу. А какое «не хочу», если он детсадовскую еду не ест и весь день голодный будет ходить! Я ему: ешь! А он как баран в тарелку уставился и молчит, паршивец...

Боже, посочувствовала я «паршивцу», ну у тебя и мамаша. Далась же ей эта каша...

– Я же ему в эту кашу и миндаль кладу, и изюм – лишь бы ел! А он ни в какую! Ну я его и треснула по затылку! Вывел же из себя.

Пассажиры маршрутки переглянулись. За мальчика уже начали переживать всем коллективом, включая водителя.

– Он, конечно, в рёв и к бабушке, – продолжала громко, почти навзрыд рассказывать мамаша. – А та – нет чтоб помолчать – тут же влезла: руки не распускай, оставь его в покое. И дед туда же: пусть не ест, раз не хочет. Защитили от мамы. Мама плохая! Мама накормить его хочет. Зато папа хороший – денег на ребёнка уже два месяца не даёт, а на бабу свою, шалаву, деньги есть!

Так вот оно что – развод. Теперь понятно, почему женщина на всю маршрутку кричит.

– Он, знаешь, куда с ней ездил? На Кипр. Ты посмотри, посмотри в Интернете. А сын перебьётся – ему и на даче хорошо. С комарами. И главное, этот дурачок так радуется, когда папочка звонит. Ну, конечно! Тот раз в месяц придёт с подарками – не папа, а Дед Мороз. А я, значит, плохая. Кормлю его, одеваю, по врачам таскаю...

Мамаша всхлипнула, и пассажиров накрыла волна сочувствия, все притихли и деликатно уставились в окна. Мужчина коротко ответил на звонок: «Занят». А девушка попросила водителя «остановить на следующей» почти шёпотом.

– Он такой же неблагодарный, как его сволочь-папаша! – не унималась женщина. – Такой же эгоист. Я ему в кашу и миндаль, и изюм, а он волком смотрит. Весь в отца!

В маршрутке повисла напряжённая тишина. Каждому наверняка было что сказать разбушевавшейся попутчице: «нельзя ли потише» или «ну её, эту кашу», «бить детей непедагогично» или «плюнь на этого козла»... Но все молчали. Потому что ясно было, что ей надо просто выплакаться, выплеснуть на подругу (а заодно и на нас) свою боль от разрыва с мужем. Я тоже промолчала. Про то, что боль пройдёт. Обязательно. Я это знаю. Про то, что надо учиться жить заново, без него. У меня это получилось. Про то, что сыну сейчас не миндаль в каше нужен, а мамина улыбка. Её любовь. И терпение. У меня его, увы, тоже не хватало. Про то, что именно от нас, разведённых мамаш, зависит, чем наши сыновья будут похожи на своих отцов, – теми достоинствами, за которые мы их когда-то любили, или недостатками, за которые возненавидели. А ещё... не смотри его фотки в Интернете – не рви себе душу.

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