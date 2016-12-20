Новый год не за горами, и позаботиться о том, в чём его встретить, нужно уже сейчас. Признаюсь, накануне этого праздника мне приходится давать множество интервью о том, как выбрать одежду к торжеству. Зачастую, я не советую слепо следовать гороскопам, а вместо этого – прислушаться к себе. Платье для новогодней ночи должно быть не только красивым и модным, но и комфортным. Иначе даже самый яркий образ не принесёт радости, а то и испортит праздник.

Но грядущий год – особенный. Это год Огненного Петуха, которому, как оказалось, по сердцу те же цвета, что и мне, да и многим модным критикам. Гамма красного как ключевой цвет грядущей поры вошла в fashion-индустрию не вчера. Но именно оттенки этого цвета, которые близки к винной гамме, стали очень актуальны именно в этом году. Поэтому ничто: ни гороскоп, ни предостережения глянцевых экспертов – не мешает вам остановить свой выбор на наряде одного из красных колеров. Это может быть благородный бордо, насыщенный алый, глубокий багряный или любой из густых оттенков розового. Даже простой и откровенный красный в правильной комбинации может стать отличным решением и произвести фурор на новогодней вечеринке.

Сразу оговорюсь, что перечисленные цвета довольно агрессивны. Поэтому с ними нужно обращаться весьма деликатно. Чтобы сбавить «градус страсти» красного, добавьте к нему нейтральные оттенки. На пылающее платье накиньте нежное пальто цвета экрю (цвет неотбелённого шёлка или льна. – Прим. ред.), к блузе цвета фуксии добавьте длинную юбку чистого серого цвета, а подбирая обувь, остановите свой выбор на оттенках бежевого. Максимально аккуратно нужно сочетать красный с чёрным, жёлтым и оттенками синего. Без должного опыта стилизации такие комбинации могут обернуться модной катастрофой.

Что касается длины новогоднего платья, то не старайтесь чётко следовать правилу «в пол». Макси не всегда удачное решение, если вам предстоит не бал, а весёлое торжество с друзьями и коллегами. Коктейльное платье чуть ниже колена или для высоких модниц платье миди – лучшее решение.

Что же касается силуэта, то формат весёлого праздника предполагает и платье по фигуре, и роскошные драпировки, и слегка утрированные детали вроде массивных рукавов. А вот прямое платье – удобное, но слишком аскетичное – отложите в коробку для рабочих будней. Туда же отправьте обувь на платформе, среднем каблуке, невнятные аксессуары и резинки для волос. Новогодняя ночь – время торжества красоты и стиля, поэтому позвольте себе стать чуть-чуть выше, увереннее и прекраснее.

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