Н а одной из прежних моих работ случилось в качестве журналиста полететь вслед за президентом в Саудовскую Аравию. Кажется, мы тогда, как и сейчас, безуспешно пытались сколотить с ними картель, хотя в те давние времена нефть стоила столько, что даже простому человеку от неё доставались пенки. Но мы уже тогда в будущее смотрели с подозрением, ожидая от него всяческих подвохов.

Про Саудовскую Аравию я знал вот что: страна сказочно богата, потому что в пятидесятых годах там были открыты крупнейшие в мире месторождения нефти, на доходы от которой саудиты скупили половину Америки; что по этой причине саудовцам дозволено многое: абсолютная монархия, поучительные публичные казни путём отрубания живым людям головы мечом, забивание живых людей насмерть камнями и прочие маленькие шалости; женщинам тогда ни голосовать было нельзя, ни машину водить. Но это всё ничего. Когда у той или иной страны из-под земли хлещет нефть фонтаном, ей так и хочется простить какой-нибудь эксцесс, а все её излишества вызывают у цивилизованного мира одно только умиление.

В Саудовской Аравии излишеств немало. Вот, например, состояние королевской семьи (напомним, монархия там абсолютная и всё правительство набрано сплошь из монарших племянников, двоюродных братьев и дядьёв совершенно открыто, потому что кому ж ещё такое можно доверить?) оценивалось более чем в триллион долларов. Что тут сказать? Можно лишь порадоваться за то, как некоторые умеют устроиться в жизни.

Помню ещё, как-то смотрел по телевизору похороны позапрошлого саудовского короля Фахда. По ваххабитской традиции (а саудовцы ваххабиты) всё было обставлено до неприличия скромно. Ни тебе пушечного лафета с гробом, ни скорбящих толп, шествующих за катафалком. Выехала в безлюдную пустыню машина скорой помощи, вытащили тело, завёрнутое в тряпицу, закопали и уехали. Никаких попыток со стороны умершего забрать с собой свою долю земного шика в загробный мир; не то что у нас.

В общем, от поездки в саудовскую столицу Эр-Рияд я ждал путешествия в сказку «Тысячи и одной ночи» с поправкой на хай-тек, которого насмотрелся до того в ОАЭ.

Но попал в какую-то совсем другую сказку.

Город оказался довольно бедным и довольно обшарпанным. Улицы напоминали не то задворки израильской Беэр-Шевы, не то какие-то марокканские рабочие кварталы, но были безлюдными и пыльными. Зелень тут не росла, орошением никто не занимался. И посреди большого города, плоского, как карта местности, возвышались два громадных показательных небоскрёба. Один космическо-фаллический, другой в форме открывалки.

Главное, о чём хотелось спросить саудовских монархов при взгляде на этот город, было: «Где деньги, Зин?» Нет, правда. И портовая Касабланка, и нищий Алжир, где я бывал до того, смотрелись на фоне Рияда и солидней, и веселей. Небоскрёбов там не имелось, зато были зелёные бульвары, уличные кафе и живые люди. Деньги от апельсинов, оказалось, мажутся по населению более ровным слоем, чем нефтедоллары.

Ах да... Ну и в какой-то королевский дворец нас, журналистов, допустили на брифинг после переговоров. Там было нарядно, богато, но не так, чтоб чрезмерно. Куда делась вся остальная сдача с триллиона, я так и не понял. Может, действительно ушла на покупку половины Америки, потому что в Америке как-то всё равно надёжней, даже если у себя дома ты и абсолютный монарх.

То ещё открытие.

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