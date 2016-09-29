В России закончились выборы в Думу, и вновь на повестке дня стал вопрос о ситуации в отечественной экономике. Уже нет сомнений в том, что новому парламенту прямо «с колёс» придётся вместе с правительством срочно решать ряд тяжёлых проблем, среди которых на первом месте резкое падение доходов населения. Как сообщил недавно Росстат, реальные располагаемые доходы россиян (то есть деньги, которые остаются у людей после уплаты всех обязательных платежей) в августе 2016 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года сократились сразу на 8,3%. Это рекордное падение. В последний раз так быстро доходы уменьшались во время кризиса 2008 года. Чем опасна подобная тенденция?

Во-первых, рост бедности негативно сказывается на всей экономике. Падает спрос, уменьшается товарооборот розничной торговли, предприятия, ориентированные на товары народного потребления, вынуждены уменьшать выпуск и сокращать персонал. Что в свою очередь ещё сильнее бьёт по спросу. В стране стремительно исчезает «средний класс».

Во-вторых, в России растёт теневая и криминальная экономика. По данным того же Росстата, в неформальной экономике РФ в 2014 году было занято 14,4 миллиона человек (20,1%). А в 2015 году число занятых выросло до 14,83 миллиона, что составляет уже 20,5%. Рост за год существенен – 430 тысяч человек. Вряд ли стоит объяснять, что всё это приводит к росту преступности, недополученным налогам и социальным платежам, а также к общей криминализации населения.

В подобной ситуации прямая обязанность государства – начать срочный комплекс реанимационных мероприятий, среди которых можно выделить главные:

1. Борьба с бедностью и нищетой. Это может быть массовая программа продуктовых талонов (которые, кстати, есть и в богатых Соединённых Штатах), разнообразные транспортные льготы, возможно, точечная амнистия долгов по ЖКХ в самых проблемных регионах.

2. Создание отраслей, которые будут полностью освобождены от налогов и бюрократического гнёта. Это малый бизнес, фермеры, переработчики отечественного продовольствия. По разным оценкам, подобный шаг не только увеличит занятость, но и прибавит российской экономике 0,8–1,2% ВВП в год.

3. Жестокий контроль тарифов естественных монополий. Инфляция в России носит немонетарный характер. Рост цен, который вгоняет население в нищету, очень часто связан с повышением тарифов на газ, электричество, а также с ростом акцизов на бензин.

4. Отказ от повышения пенсионного возраста. Увы, подобные планы бродят в недрах правительства, но решать проблемы огромного дефицита пенсионного фонда за счёт граждан (особенно пугает тенденция к прекращению индексации пенсий) в то время, когда в стране быстрыми темпами растёт бедность, – это путь к разрушению социальных основ государства.

5. Наконец, жильё. Необходимо увеличить инвестиции в городскую инфраструктуру и решить проблему высоких ставок по ипотеке. Именно массовое строительство доступного жилья может стать тем локомотивом, который вытащит экономику из стагнации.

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