Подведены итоги конкурса СМИ на лучшую публикацию, посвящённую Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и экономической и социально-демографической статистической информации «Портрет сельской России».



Всего на конкурс поступило 137 заявок от региональных печатных изданий, информационных агентств, интернет-СМИ и интернет-ресурсов, а также журналистов печатных региональных СМИ.



Жюри конкурса, в которое вошли представители Росстата, пресс-центра ВСХП-2106, средств массовой информации и независимые эксперты, оценило конкурсные материалы. При этом учитывалось, насколько актуальны представленные материалы, их направленность на формирование положительного отношения населения к сельскохозяйственной переписи, разъяснение её общественно-политического, экономического и социального значения, использование экономической и социально-демографической статистической информации, отображающей жизнь населения, проживающего в сельской местности. Помимо этого, учитывался также уровень профессионализма и стилистика языка публикаций.



Приволжский федеральный округ стал настоящим рекордсменом конкурса «Портрет сельской России» по числу участников, профессиональная работа двенадцати из них была отмечена конкурсными наградами.



В номинации «За лучшее освещение подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года журналистом регионального печатного издания» отмечены четверо журналистов: Фарида Якушева из газеты «Республика Татарстан» получила первую премию, а Лилия Мубаракшина из газеты «Дружба» (город Нурлат) получила четвёртую дополнительную премию, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.



Фото: Елена Рычкова