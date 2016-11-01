На очередную встречу пришли сотрудники детского сада из села Тюбук. В этом дошкольном образовательном учреждении была огромная проблема с горячей водой в летний период – она пропадала вместе с отоплением. Нянечкам приходилось греть большие емкости и нести тяжелые ведра кипятка по группам, чтобы умыть и переодеть малышей. Благодаря вмешательству депутата в каждой группе появились водонагреватели, и проблема была оперативно разрешена.

Кроме того, руководство детского сада выразило огромную благодарность за замену старых окон на новые. Теперь в садике стало не только светлее, но и намного теплее.

Со второй благодарностью к Владимиру Бурматову пришли жители Металлургического района Челябинска. Здесь рядом с домами находился большой пустырь, который планомерно зарастал бурьяном. Родители попросили благоустроить эту территорию. Теперь на месте пустоши появилась детская и спортивная площадка, а также прекрасная парковка для машин. Кроме того, жители района хорошо отзывались о проекте озеленения, который также был инициирован депутатом. Согласно его идее, всем желающим были розданы саженцы хвойных деревьев. Елочки уже прижились на территории местного детсада.

Отметим, что все жители Южного Урала, кто обращался за помощь к депутату Госдумы, отметили его вдумчивый и скрупулезный подход к решению любой проблемы. Люди знают, что Владимир Бурматов поможет отстоять права южноуральцев в любом, даже незначительном бытовом вопросе.

- Я считаю, что мелких проблем не бывает, - сказал Владимир Бурматов. - Если в садике нет горячей воды, то это касается здоровья и комфорта десятков детей. Если проблему можно решить, тем более достаточно быстро, то ее необходимо решать.

Напомним, что за помощью к депутату обращаются тысячи людей, и каждый получает консультации и разъяснения по своему вопросу. Темы, к сожалению, остаются все те же: зарплата, работа, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.