1 октября 2016 года стартует республиканская природоохранная акция «День посадки леса». Всех неравнодушных к природе приглашают присоединиться к акции и принять участие в посадке молодых деревьев. Каждый татарстанец может обратиться в лесничество по месту жительства, где ему бесплатно предоставят посадочный материал.
В Казани «День посадки леса» пройдёт на территории сквера «Вахитовский» в Приволжском районе столицы. Участие в посадке примут работники Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ и Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики.
Фото: lenta-kazan.ru