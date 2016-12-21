Как сообщил на прошедшем в кабмине РТ брифинге начальник Управления рационального использования ТЭР Роберт Гилязиев, поднять цены просят продавцы моторного топлива, в числе которых - принадлежащие холдингу "ТАИФ" "Татнефтепродукт" и "Автодорстрой", а также компания "Лукойл".

Спикер заявил, что возможность повышения розничных цен на бензин рассматривается, и решение будет принято в ближайшее время. Изменение цен может произойти до конца года.



«К нам обращаются субъекты нефтепродуктобеспечения с предложением рассмотреть возможность изменения розничных цен в сторону, естественно, увеличения. Я вас сбивать не стану и не буду показывать вам их аппетиты. Они всегда хотят видеть цены выше, чем видим их мы», — рассказал Роберт Гилязиев.

Чиновник отметил также, что около десятка соседних регионов повысили цены на бензин за две недели. В Татарстане в этом году бензин дорожал четыре раза и дешевел – два раза. По словам Гилязиева, максимальный уровень цен на бензин и дизельное топливо на АЗС Татарстана не превышает среднего уровня цен в регионах ПФО.

Фото: autoflit.ru