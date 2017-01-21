Сейчас в парке имени Карима Тинчурина проходит митинг пострадавших вкладчиков Татфодбанка.

Участники митинга, собравшиеся в сквере Тинчурина, в своих выступлениях в частности требовали от властей санации этих кредитных учреждений и возврата денег, застрявших в банках.



Двумя днями ранее инициативная группа пострадавших от банков провела свою первую пресс-конференцию и назвала причины необходимости санации «Татфондбанка».



Главной движущей силой инициативной группы являются предприниматели, на чьих счетах в банках застряло от 300 тысяч до 3 миллионов рублей. В случае банкротства «Татфондбанка» и «Интехбанка», их ждет совсем не радужная перспектива, так как юрлица являются вкладчиками третьего порядка, и, как правило, получают лишь 10% от своих требований.

- Если учесть, что дыра в «Татфондбанке» сейчас составляет 120 миллиардов рублей, то при банкротстве вероятность получения наших денег обратно стремится к нулю, - отметила одна из представительниц инициативной группы Алина Ахмадеева.

Поэтому юридические лица в первых рядах борются за санацию банка. По данным АСВ, более 35 тысяч компаний держало свои средства в «Татфондбанке». Однако если этого не произойдет, плохо будет не только им, пострадает большое количество населения республики, пошатнется и вся экономическая сфера Татарстана.

- Причин для санации очень много. В случае негативного исхода ситуации работу потеряют сами сотрудники банков, а это пять тысяч человек, обанкротятся десятки тысяч компаний и пострадают тысячи физических лиц. Кроме того республика потеряет ту инвестиционную привлекательность, которая сейчас есть. Доверие населения к банковской системе будет подорвано, возможно, пошатнется доверие и к властям. На самом деле мы верим и в нашу региональную власть, и в нашу федеральную власть. Мы их избирали, мы их поддерживаем и верим, что они нас в беде тоже не оставят. Мы также хотим избежать социального взрыва, который может произойти, - рассказала Ахмадеева.

Большую группу пострадавших составляют и вкладчики «ТФБ-Финанс», которые в случае банкротства тоже становятся кредиторами третьей очереди. А таких людей порядка 1800 человек по всей стране. Однако если в отношении них будет установлен факт мошенничества, а вкладчиков признают пострадавшими, то АСВ начнет выплаты до 1,4 миллиона рублей.

- По нашей информации, сотрудники банка даже выезжали на дом для перезаключения договоров. Нам говорили, что это обычный вклад с повышенной процентной ставкой, он застрахован. Сотрудники банка не представлялись агентами брокерской компании, слов «доверительное управление», «инвестиционная компания» не звучало, сам договор был только в электронном виде. Сейчас нам предлагают забрать 25% от наших денег, - отметила жительница Казани Анастасия Кузнецова.

Кроме вопросов по санации банка вкладчиков интересуют причины произошедшего. Ведь по данным, которые были опубликованы в течение 2016 года, дела у «Татфондбанка» шли хорошо, более того он даже выступил санатором двух банков «Советского» и «Тимер Банка».

- Ситуация о нестабильности банка была известна уже к 1 октября 2016 года, однако не были предприняты действия со стороны Центробанка. Почему внеплановая проверка началась только в декабре 2016 года? К этому моменту уже нужно было оказывать поддержку. Возникает вопрос: почему такой нестабильной финансовой организации, как «Татфондбанк», доверили программу санирования ряда банков? Второй вопрос возникает к аудиторам, заверившим отчетность банка. Неужели они не видели проблем? - подчеркнула предпринимательница Александра Юманова.

Предприниматели также предлагают провести расследование всех сделок банка за последние годы. Они напомнили о финансовой ответственности руководства банка перед кредиторами, которые должны отвечать за произошедшее своими средствами и имуществом. Предприниматель и лидер партии «Парнас» Марсель Шамсутдинов выступил с законодательной инициативой по разделению банков на операционные и инвестиционные, это должно стать гарантом не повторения такой ситуации.

- У нашего президента Рустама Минниханова есть огромное влияние. Мы полагаем, что наш президент может нас спасти. Санация «Татфондбанка» позволит обкатать новшества в законодательстве, проверить технологию bail-in, также есть возможность подписать законопроект, по которому в санации банков сможет участвовать и ЦБ России. Мы верим в санацию и в руководство нашей республики, - обратились вкладчики к президенту Татарстана.

Текст: Анна Главатских

Фото: Алексей Спиридонов