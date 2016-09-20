17-18 сентября в Университете «Иннополис» прошел первый в России InspiRussia Хакатон, посвященный созданию новых продуктов в blockchain и Fintech-индустрии на основе современных IT-решений. Организаторами данного форума выступили Татфондбанк и венчурный фонд Life.SREDA. В состав экспертного жюри вошли представители VC Life.SREDA, Татфондбанка, iSimpleLab, Microsoft, QIWI, и профессора Университета «Иннополис».

Более 300 участников из России и еще 5 стран мира приняли участие в борьбе за главный приз — шанс бесплатно попасть в сингапурский акселератор InspiAsia.

Всего за 24 часа участникам удалось собрать команды и создать рабочие прототипы на основе своих идей. В финале было презентовано 29 проектов.

Данный хакатон стал уникальным за всю историю проведения хакатонов в России. Впервые, были собраны участники всех возрастных категорий: от 7 до 53 лет.

Обладателями денежных призов стали следующие проекты:

FINFAIR — сервис на основе Telegram-бота с элементами геймификации, облегчающий пользователям совершение микроплатежей в повседневной жизни. Демонстрация проходила на примере покупки бриллиантов в игре Minecraft;

Tip&Go — мобильный сервис для оплаты криптовалютой и рублями чаевых;

Q Solution — за одновременную разработку 2 банковских продуктов: приложения для оплаты услуг ЖКХ, по штрих-кодам и Q - кодам на платежных документах и Telegram-бота».

Отдельным денежным призом – для участия в образовательных программах - был награждена команда школьников за проект #schoolteam – интерактивную карту со скидками и специальными предложениями.

Победителем InspiRUSSIA Хакатона и обладателем шанса бесплатно попасть в сингапурский акселератор InspirASIA стал проект WhiteMoney —система расчетов между юридическими лицами на базе распределенной сети blockchain.

Автор: Екатерина Семенова

Фото: inspirussia.com