27 августа лучшие граффитчики Казани встретились в парке «Кырлай», чтобы доказать, что мусорные контейнеры могут быть украшением города. Мероприятие, которое организовала Поволжская экологическая компания в преддверии Дня республики, было призвано привлечь внимание жителей к вопросам экологии и проблеме мусора.

Каждый художник получил «холст» в виде большого контейнера для мусора, на котором ему за два часа предстояло нарисовать картину, способную покорить посетителей парка. Членом жюри стал каждый зритель: была организована зона голосования, где посетители отдавали свой голос лучшему рисунку. После подсчета всех голосов была объявлена тройка победителей, которая получила денежные призы.

Первое место занял самый опытный райтер – Юра Юркий, изобразивший на контейнере белочек, которые, по словам художника, стали полноценными жителями Казани.

Второе место заслужил объемный черно-белый рисунок мастера Дениса Oops. Денис изобразил природу и лицо девушки, сливающихся воедино, а на другой стороне контейнера – задымленный город и человека в противогазе.

Третье место занял радужный рисунок мопса и кота, нарисованный рукой художника Никиты Маркина.



Также в рамках фестиваля прошли экологические мастер-классы, викторины и эко-маркет. Был организован прием вторичного сырья: за макулатуру, пластиковые бутылки и полиэтилен казанцы получали памятные подарки.



Фото: Алексей Спиридонов

