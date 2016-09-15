С 17 сентября по 19 сентября в Казани пройдет Всероссийский турнир по баскетболу на колясках - 2016.



Турнир пройдет в посёлке Васильево, в «Учебно-тренировочном центре ООО «БК УНИКС», а финальная игра за 1 и 2 место и закрытие спортивного праздника состоится в Казани в спортивном комплексе Баскет-Холл. Открытие соревнований состоится 17 сентября в 10.30.



В Турнире планируется участие баскетбольных команд из: Санкт–Петербурга; Казани; Челябинска; Тюмени, Ставрополя; Грозного и Махачкалы. Всего в Турнире примут участие 120 спортсменов, многие из которых являются инвалидами – колясочниками.



Честную борьбу и объективное судейство в этом году обеспечит команда, состоящая из квалифицированных судей, под руководством судьи всероссийской категории Петрова Д. А.



Финальная игра за 1 и 2 места и Торжественное закрытие турнира состоится 19 сентября с 16.00 до 18.00 в баскетбольном спортивном сооружении «Баскет-Холл» (г. Казань, ул. Спартаковская д. 1). В торжественном закрытии турнира примут участие хореографические и эстрадные коллективы г. Казани.







Фото: folkdance.ca



