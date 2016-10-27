Все эти годы у горожан топило погреба и дороги, а зимой, когда вода превращалась в лед, в домах примерзали калитки и двери. Решить проблему помог депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Коммунальщики пытались чинить прорехи хомутами, но их хватало ненадолго. При этом вся улица регулярно перекапывалась экскаваторами. Теперь участок трубы длиной 40 метров заменен на новый. Вся улица выразила огромную благодарность за помощь Владимиру Бурматову. Этой зимой частный сектор ЧМЗ больше не поплывет.

Депутат отметил, что работы еще не закончены. Улица до сих пор напоминает место археологических раскопок. Он намеревается вновь вмешаться, чтобы дорогу разровняли, а всю улицу наконец-то благоустроили.