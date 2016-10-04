Metro прогулялось по будущим экскурсионным маршрутам старейшего национального театра страны и выяснило, чем он может привлечь туристов.



В 2016 году татарский академический театр им. Г.Камала отмечает своё 110-летие. Он широко известен не только в Татарстане, но и за пределами республики. Постановки театра можно увидеть в разных уголках мира: от Казахстана до Колумбии. И, конечно же, он регулярно выезжает на гастроли по России.



Репертуар на сегодняшний день состоит из двадцати спектаклей для взрослой аудитории и трёх детских постановок (от двух до двенадцати лет). На сцене театра им. Г.Камала играют произведения великих татарских драматургов и мировых классиков: Т.Гиззата, Г.Камала, А.Гилязова, К.Гоцци, Ж.-Б.Мольера, Н.Гоголя, А.Чехова и др. А открывается и завершается театральный сезон исключительно с постановки К.Тинчурина «Голубая шаль».



Всё, что традиционно видит зритель, - это игра актёров, декорации и костюмы, но театр им. Г.Камала решил пойти дальше. Руководство театра в лице директора Ильфира Якупова объявило об идее организации туров в закулисье. Metro одним из первых отправилось на экскурсию и увидело, что скрывается за занавесом театрального искусства.



Экскурсию проводил заведующий литературным направлением театра Нияз Игламов. Участников экскурсии он провёл в «святая святых» театра, за кулисы.



Что входит в программу тура? Участники экскурсии смогут потрогать реквизит и сфотографироваться с ним на фоне декораций. Группы до 8 человек будут иметь возможность подняться наверх и увидеть театральные подмостки с высоты. Технический персонал расскажет и покажет, как правильно поднимать занавес. Говорят, что театр начинается с вешалки. Поэтому туристам в рамках экскурсии будет предложено не только заглянуть в гримерки и костюмерные. Они также смогут примерить театральные наряды и перевоплотиться в героев постановок. По желанию туристов, могут быть организованы даже встречи с артистами театра.



Руководство театра заявило, что они всегда готовы к новым идеям и интересным предложениям. Сейчас с представителями туроператоров обсуждаются организационные вопросы и форматы экскурсий, которые будут интересны людям. Представители театра отмечают, что многие приезжие туристические группы проявляли интерес к проведению экскурсионной программы.



- Мы не флагман в организации экскурсий в театре. Этим интересуются. Интересен театр не только со стороны «зритель и сцена», зрителю стало интересно, что происходит за кулисами. Впервые я это увидел за рубежом. Также в Башкирии уже третий год проходят «Ночь театров» Там они тоже проводят интересные экскурсии, например, в виде квестов. Сейчас мы перенимаем их опыт, - рассказал Metro директор театра им. Г.Камала Ильфир Якупов.



Автор: Рената Кимаева



Фото: kamalteatr.ru