14-летняя теннисистка сборной Татарстана Авелина Сайфетдинова, ставшая лидером европейского рейтинга в возрастной категории до 14 лет, станет участницей турнира Tennis Europe Junior Masters 2016 в Италии. Турнир проходит с 3 по 9 октября в итальянском городе Реджио Калабрия, собрав Топ-8 рейтинга Европы среди юношей и девушек, сообщила общественная организация «Федерация тенниса Республики Татарстан».



«Авелина стала второй теннисисткой из Татарстана за всю историю, вышедшей на этот престижнейший турнир. В своё время его выигрывала казанская теннисистка Ксения Лыкина, - комментирует тренер сборной Татарстана Валентин Лыкин. – Турнир серии «Мастерс» в этой возрастной категории является аналогом итогового турнира в Сингапуре или одного из турниров Большого шлема у взрослых. Несмотря на то, что Сайфетдинова прошла по рейтингу в качестве лидера, прорваться в финальную часть и побороться за победу будет нелегко, должны сойтись много факторов. Мы надеемся как минимум на полуфинал, а дальше уже как повезёт».



По словам тренера, этот турнир, независимо от результата, станет последним соревнованием серии Tennis Europe для татарстанской теннисистки. После тренировочного процесса в следующем сезоне Авелина будет покорять уже более серьёзные турниры серии ITF junior, где соревнуются спортсмены до 18 лет.



Фото: sportrt.ru