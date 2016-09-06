7 октября, в преддверии Всемирного дня хосписов и паллиативной помощи, в Государственном Большом концертном зале РТ им.С.Сайдашева состоится благотворительный концерт «Согрей своим теплом» - совместный проект ГБКЗ им. С.Сайдашева, Центра современной музыки им.С.Губайдуллиной и Камерного оркестра «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой. Все средства, собранные от продажи билетов, будут перечислены в Фонд имени Анжелы Вавиловой на лечение тяжело больных детей и строительство 2-й очереди хосписа для пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Участие в концерте подтвердили известные татарстанские певцы и коллективы — Эльмира Калимуллина, Раяз Фасихов, Рустем Асаев, Айдар Сулейманов, Илюса Хузина, Марина Самкова, Ольга Федянина, обладатель Гран при Международного конкурса - оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой и Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой. Режиссером и ведущим вечера выступит Михаил Волконадский. Все артисты и коллективы примут участие в проекте на безвозмездной основе.



«Наш концерт состоится накануне Всемирного дня хосписов, - рассказывает один из инициаторов проекта Анна Гулишамбарова. - Мы вновь хотели бы привлечь внимание к проблемам помощи детям с тяжелыми заболеваниями в тех случаях, когда их здоровье можно восстановить, и поддержания достойного качества жизни пациентов с неизлечимыми болезнями. Часто это вопрос денег! В Фонде имени Анжелы Вавиловой работают настоящие подвижники, которые за 13 лет существования организации проделали огромную работу, помогли тысячам семей. Вместе мы можем сделать больше! Билеты на наш концерт стоят всего 300 рублей, на площадке будут установлены дополнительные кубы для сбора средств. Мы искренне надеемся, что нашей акцией сможем совершить еще одно маленькое чудо».



Билеты на благотворительный концерт «Согрей своим теплом» продаются в кассе ГБКЗ РТ, справки по тел. 292-17-17. Официальный сайт gbkz-rt.ru



Фото: www.gbkz-rt.ru