Зимнее содержание региональных дорог Татарстана в сезон-2016/2017 года обойдется республиканскому бюджету в 2,1 млрд. рублей, об этом в ходе брифинга по вопросу готовности дорожных организаций РТ к зимнему периоду в кабмине РТ сообщил министр транспорта РТ Ленар Сафин .
По его словам, это 60% от суммы долгосрочных контрактов, по которым дорожный фонд Татарстана выделил порядка 3,5 млрд рублей, а оставшиеся 1,4 млрд. рублей расходуются подрядчиками в летний и осенний период.
«В соответствии с заданием заказчика подрядчик выполняет все объемы работ в полном соответствии с контрактом. Никаких задержек по финансированию на сегодняшний день нет», – отметил Ленар Сафин.
Фото: Алексей Спиридонов