Благотворительная постановка, в которой заняты известные челябинцы, продолжает многолетнюю традицию спектаклей, создаваемых творческим коллективом Павла Каштанова и Марины Петровой с целью сбора средств для детей, нуждающихся в поддержке.

На сцену вместе с актёрами-любителями и воспитанниками студии Константина Хабенского «Это правда» выйдет известный актёр и телеведущий Михаил Полицеймако, сын любимого всеми народного артиста Семёна Фарады. И Александр Васильевич Феклистов, любимец сцены и кинематографа, один из самых снимаемых нашими кинематографистами актёр. Главную роль – барона Мюнхгаузена – сыграет один из самых серьёзных «тяжеловесов» южноуральского бизнеса Марк Лейвиков, а роль пастора досталась главному редактору газеты « Аргументы недели – Южный Урал » Владимиру Филичкину

В октябре более шестидесяти студийцев покорили главную сценическую площадку страны – Государственный Кремлёвский дворец, сыграв спектакль вместе со звездами первой величины и сделав полный аншлаг. Теперь воспитанники студии «Это правда» выйдут на сцену вместе с известными челябинцами и Михаилом Полицеймако.

Медиахолдинг «Гранада Пресс» приглашает всех во Дворец культуры Железнодорожников 21 и 22 ноября в 19 часов. Билеты можно приобрести по адресу http://chel.kassy.ru/event/849/