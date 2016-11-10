В рамках его работы специалисты сразу двух крупных организаций соберут студентов и аспирантов уральских вузов на деловую игру, где молодежь научится решать ряд бизнес-задач и узнает много нового.

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forum@rcc-group.ru письмо со своим именем и фамилией, а также названием вашего ВУЗа и специальности. На игру приглашаются студенты и аспиранты экономических и промышленных направлений обучения.