18 сентября справедливоросс проиграл выборы депутатов Госдумы единороссу Анатолию Литовченко, однако не смирился с этим и потребовал пересмотра голосов. Он утверждает, что испорченные бюллетени надо зачесть в его пользу. Кроме того, в своих жалобах он указал якобы на имеющиеся нарушения в ходе выборов и подсчете голосов.

В течение трех дней рабочая комиссия ЦИК со скрупулезной точностью разбиралась по каждому пункту жалоб Гартунга. В итоге и одна из них не подтвердилась.

Как заявил вчера, 28 сентября, председатель избирательной комиссии Алексей Фартыгин, никаких нарушений в ходе выборов допущено не было. Голоса подсчитывались под объективами видеокамер, сами выборы шли прозрачно и открыто, что подтверждают многочисленные наблюдатели.

По мнению зампредседателя ЗСО Константина Захарова, никаких сомнений в чистоте и легитимности быть не может. Фальсификации невозможны даже в теории. Однако вчера, в последний день для подачи исковых заявлений справедливоросс обратился по этому же поводу уже в судебные инстанции.