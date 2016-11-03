Причиной пожара, по предварительной версии, на строящемся нефтехимическом объекте "ТАИФ-НК" стала разгерметизация воздушного холодильника, сообщается на официальном сайте компании.



"02 ноября 2016 года в 15.20 часов на строительной площадке Комплекса глубокой переработки тяжёлых остатков ОАО «ТАИФ-НК» (дочерней компании ГК ТАИФ) произошло локальное возгорание водорода или его соединения. Строящийся объект ТАИФ-НК в эксплуатацию не введен, на строительной площадке комплекса велись пуско-наладочные работы", – говорится в официальном сообщении "ТАИФ-НК".



"Открытое горение было полностью ликвидировано в 16.55 часов. Иных негативных последствий не произошло. Угрозы населению и окружающей среде нет", — уточняется в сообщении.



К сожалению, не обошлось и без пострадавших.



"В результате пожара в г.Нижнекамск пострадали 4 человека. 3 пострадавших с ожогами лица, рук доставлены в ожоговый центр ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г.Н.Челны. К работе в режиме видеосвязи подключены специалисты Ожогового центра Республиканской клинической больницы. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Еще 1 пострадавший госпитализирован в ГАУЗ «Нижнекамская центральная многопрофильная больница» с подозрением на сотрясение головного мозга в состоянии средней степени тяжести", – сообщается на официальном сайте Минздрава РТ.



По данным ГУМЧС РФ по Татарстану, сообщение о возгорании в компрессорной одного из цехов промзоны Нижнекамска поступило в 15.20 мск среды. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 16.55 мск пожар был потушен.



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